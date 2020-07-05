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【美國疫情】德州新增確診再破紀錄 部分醫院迫爆

環球社會熱點 16:28 2020/07/05

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新型冠狀病毒疫情持續，積極解封的美國德州，疫情尤其嚴重，周六新增8000多宗確診個案，是一周內第2次創新高。疫情快速惡化，病人數量大增，醫療系統開始出現壓力，當地部分醫院出現爆滿情況。

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美國傳媒報道，有德州官員警告，斯塔爾縣（Starr）及伊達爾戈縣（Hidalgo）的醫院已經爆滿，由於床位不足，有病重的病人要轉送到其他醫院救治。當局呼籲民眾不要聚集，戴口罩及嚴守社交距離。

當地周二曾錄得破紀錄的近7000宗新增確診，州長阿博特（Greg Abbott）旋即宣布強制全州民眾戴口罩，周五起實施，違者罰款250美元，引起部分居民反對。新令剛落，周六新增確診人數再破紀錄，達8258宗，倘繼續惡化，未知會否重推封鎖措施。

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綜觀全國，美國疫情不容樂觀，約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據顯示，美國周五全日新增5.8萬宗確診，是連續第3日破紀錄，周六稍為回落，仍達4.5萬宗。

美國實施封城後，確診人數增長曾維持每日約2萬至3萬一段長時間，各州解封後，增速明顯加快，近期新增確診人數，已達至封城平穩期間的近2倍。

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責任編輯：文青青

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