【5G發展】受惠疫後振興措施　全球5G建設勢加速

▲ 基於5G技術的病理診斷服務網絡，將確保遠程病理診斷的高度實時協同。（圖片提供：中興）

正式踏入5G年代，全球各地加快網絡建設。雖然疫情對上半年的經濟構成沉重打擊，但中興通訊 （00763） 預期，5G建設速度會在疫情後持續加快，惟在商業上5G能否成功，還需視乎行業應用的普及速度。

據全球移動供應商協會（GSA）上月發表的數據，今年全球首季的5G用戶數增加3倍至6,365萬，已佔全球電訊市場0.69%。疫情對5G普及的影響，或要待第二季相關數字才有更清晰的啟示，但中興通訊虛擬化產品首席科學家屠嘉順接受本報專訪時表示，對各國推動5G部署的速度有信心，「由於疫情對經濟下行的影響，多國政府推出了經濟振興舉措，比如中國的『新基建』，其中5G和相關數碼化轉型產業的會被當作重點。」

加快推進 訂製數碼轉型方案

他續指，據該企分析的全球疫情隔離地區網絡用戶行為和流量，在家辦公、停課不停學，以及家庭娛樂（視頻、遊戲）顯著增加了住宅區域的用量。「雖然疫情暫緩了原定的首季的5G部署進度，但人們更加依賴網絡進行溝通和交流，預計疫情後各國會在原有的計劃上追加或加快對網絡的投資。」

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屠嘉順介紹，中興作為中國5G主要設備供應商，已在全國350個城市參與5G部署。談到中國現時5G進度，他預估至今夏內，中國三大營運商會商用發布5G SA（獨立組網，Standalone）。他續指，目前看5G在技術上是成功，基本上頻寬和效能已提升逾10倍，而且大規模組網效果也得到驗證。但他強調，商業上的成功仍有賴於是否能提供新的應用，中興未來亦會戰略性地投入行業的數碼轉型，以帶動公司業務增長，策略包括加快進行大規模訂製化行業數碼轉型方案，以及協助通訊服務營運商轉型為數碼服務提供商，讓他們為中小微企業提供數碼轉型服務。

▲ 中興通訊虛擬化產品首席科學家屠嘉順介紹，中興目前在5G網絡中已經驗證成熟的雲技術、大數據和AI引擎，結合5G本身，為垂直行業的數碼轉型搭建平台。（圖片提供：中興）

在疫情影響下，醫療科技受到高度關注，而5G所帶來的醫療應用，包括各種遙距醫療技術就備受憧憬。屠嘉順就指出，在醫院的信息化和輔助醫療等方面，5G大有可為。

遙距醫療教育發展 商機龐大

他舉例，早前該企協助中國移動發布的5G醫療邊緣雲平台，可一站式滿足醫療行業的連接、計算、儲存、安全等要求，目前雲上已部署近百款互聯網醫療應用，讓患者在遠端可亦可快捷享受各類醫療服務。另一例子是江西省一間醫院所應用的病理診斷服務網絡，5G通訊確保異地遠程病理診斷，仍可保持實時協同，並解決原本因頻寬不足，無法快速上傳動輒數GB的高清醫學圖像的問題。惟他強調，因穩定成熟的機械臂和手術台尚在研發階段，更先進的遙控手術等應用，預料需較長時間才普及。

記者 周俊霖