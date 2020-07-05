Visa拓全球代碼服務　確保數碼交易安全

▲ (法新社圖片)

為推動支付安全，Visa宣布目前已透過 Visa 代碼服務（Visa Token Service），在全球發行逾十億個代碼（Token） 。Visa 代碼服務採用一組安全代碼替代持卡人的16位數Visa帳戶號碼，以防騙徒竊取， 藉以保護持卡人的帳戶。

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隨著更多商戶及零售商採用代碼化技術，Visa 代碼服務正著手擴大並加速支付帳戶存檔憑證 （Credential-on-file）代碼化進程。目前逾1.3萬間商戶使用 Visa 支付帳戶存檔憑證代碼進行交易；另來自150個地區或市場的8,200多個發卡機構已啟用 Visa 代碼化服務。 Visa亞太區數碼支付解決方案主管Previn Pillay表示，愈來愈多亞太區消費者頻繁地透過網上 或電子連接設備購物，對安全電子支付的需求日益增大，因此，Visa 發行的代碼愈來愈多。採用代碼服務的商戶表示他們看見付款成功率有所改善，這對商戶和消費者而言都是好事。

香港代碼發展勢頭強勁

就Visa代碼於香港市場的最新發展情況，Visa香港及澳門區董事總經理Maaike Steinebach則表示，在電子商務及雲端代碼的帶動下，香港的預配置代碼（已使用的代碼）數量於去年按年增長25%。 在今年一月至三月期內，亦即是香港的疫情高峰期間，該數字同樣增長了25%。 隨著數碼化支付愈來愈普及，支付交易的保安不斷加強，香港的代碼發展勢頭愈趨強勁。

展望未來，Visa正推全新解決方案，務求降低商戶及流動營運商在數據保護上的營運風險，例如代碼ID將代碼化功能拓展至支付卡之外、CyberSource 代碼管理服務、雲端代碼等。

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責任編輯：蘇穎琪