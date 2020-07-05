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Kanye West多次稱參選美國總統 挑戰特朗普卻是首次

環球政治 16:22 2020/07/05

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【Kanye West參選美國總統？】Kanye West多次稱參選美國總統 挑戰特朗普卻是首次

美國歌手Kanye West宣佈參與美國總統大選，特朗普尋求連任也許殺出個程咬金。Kanye West過去雖然不止一次宣稱要參選美國總統，但都不是與特朗普對壘下這樣說，Kanye West今次則暗示要直接挑戰特朗普地位。Kanye West一向是特朗普的支持者，更令他今次說參選尋人耐味。

Kanye West言行向來出位，這著名饒舌歌手現年43歲，妻子是美國名媛Kim Kardashian。Kanye West除了他的歌曲，最令人印象深刻的也許是2009年MTV頒獎禮上，從得獎鄉謠小天后Taylor Swift手上搶走麥克風，稱Beyonce才值得獲獎，引起軒然大波。

Kanye West也曾多次表示自己要問鼎美國總統。他第一次表示要參選，正好是他2015年MTV頒獎禮，從Taylor Swift作為頒獎嘉賓手上接過獎項後，向傳媒指自己要角逐總統寶座。當時特朗普只是剛剛加入2016選戰，而Kanye West說的是要參與2020年大選。

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特朗普當選後，Kanye West多番現身為特朗普站台造勢。Kanye West雖一度刪除自己在社交網站上關於特朗普的言論，但其後又公開表示自己愛特朗普。他又曾戴上特朗普競選「Make America Great Again」（讓美國再次偉大）紅色帽子露面。

Kanye West對上一次說要選總統，是去年11月，而他當時稱自己志在參與2024年大選，不是2020年大選挑戰特朗普。

不過，Kanye West周日在Twitter再次表示參選時，在帖文最後加上「2020VISION」標籤，說明他說的是參與今年美國總統大選，挑戰特朗普。

對於Kanye West表示參加今年大選，美國傳媒報道，現時仍未知Kanye West是否已正式遞交文件加入選戰。輿論普遍認為Kanye West真正參選機會不大。Tesla及SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）則留言表示「全力支持」Kanye West參選，這也未清楚是否只是個玩笑。

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責任編輯：方圓之

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