特朗普大選新對手？歌星Kanye West稱參選美國總統

▲ 【Kanye West】特朗普大選遇新對手？歌星Kanye West稱參選美國總統

距離11月美國大選僅有數個月，美國總統特朗普角逐連任看來遇上新對手。美國饒舌歌手Kanye West宣佈，參與美國總統大選，以「團結國家建立未來」。Kanye West向來是特朗普的好友，過去多次在公共場合為特朗普站台。Kanye West當真參與的話卻意味與特朗普對着幹。不過，Kanye West也曾多次宣稱要參選美國總統，今次是虛是實仍待觀望。

Kanye West周日（5日）在社交媒體Twitter宣佈：

「我們現在一定要相信上帝，實現美國的承諾，團結我們的想像，並建立我們的未來。我參選角逐美國總統！」

（We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States! #2020VISION）

值得注意的是，Kanye West在帖文最後加上「2020VISION」標籤，反映他說的是參與今年美國總統大選無誤。

Kanye West似乎還找到人為他「站台」。Kanye West宣稱參選美國總統後，Tesla及SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）隨即在帖文留言：「你有我的全力支持！」

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Kanye West近年有涉入美國政壇傾向，多次出現在特朗普身旁配合對方造勢，是特朗普陣營中少有的著名黑人支持者。由於特朗普被視為鼓吹白人至上主義，Kanye West因此惹來不少輿論批評。Kanye West更曾宣稱，黑人過去數百年或只是「選擇」成為奴隸。

Kanye West今次宣佈參選美國總統是虛是實，也許偏虛居多。Kanye West過去也曾表示要選總統，但都不是要和特朗普角逐同一席位。今次Kanye West突然說要挑戰特朗普，未知是否代表他的政治主張有變。

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責任編輯：方圓之