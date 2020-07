特朗普大選新對手？歌星Kanye West稱參選美國總統

▲ 【Kanye West】特朗普大選遇新對手?歌星Kanye West稱參選美國總統

距離11月美國大選僅有數個月,美國總統特朗普角逐連任看來遇上新對手。美國饒舌歌手Kanye West宣佈,參與美國總統大選,以「團結國家建立未來」。Kanye West向來是特朗普的好友,過去多次在公共場合為特朗普站台。Kanye West當真參與的話卻意味與特朗普對着幹。不過,Kanye West也曾多次宣稱要參選美國總統,今次是虛是實仍待觀望。

Kanye West周日(5日)在社交媒體Twitter宣佈:

「我們現在一定要相信上帝,實現美國的承諾,團結我們的想像,並建立我們的未來。我參選角逐美國總統!」

(We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States! #2020VISION)

值得注意的是,Kanye West在帖文最後加上「2020VISION」標籤,反映他說的是參與今年美國總統大選無誤。

Kanye West似乎還找到人為他「站台」。Kanye West宣稱參選美國總統後,Tesla及SpaceX創辦人馬斯克(Elon Musk)隨即在帖文留言:「你有我的全力支持!」

Kanye West近年有涉入美國政壇傾向,多次出現在特朗普身旁配合對方造勢,是特朗普陣營中少有的著名黑人支持者。由於特朗普被視為鼓吹白人至上主義,Kanye West因此惹來不少輿論批評。Kanye West更曾宣稱,黑人過去數百年或只是「選擇」成為奴隸。

Kanye West今次宣佈參選美國總統是虛是實,也許偏虛居多。Kanye West過去也曾表示要選總統,但都不是要和特朗普角逐同一席位。今次Kanye West突然說要挑戰特朗普,未知是否代表他的政治主張有變。

