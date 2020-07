【美國大選】饒舌天王Kanye West宣布參選美國總統　Tesla總裁馬克斯都話支持

美國黑人饒舌歌手(Rapper)Kanye West周六晚在社交網Twitter宣布,將參選今屆美國總統大選,與現任總統特朗普(Donald Trump)及民主黨參選人拜登(Joe Biden)在11月爭一日之長短。

Kanye West厡本是特朗普之忠實支持者,不過他在7月4日美國獨立日在Twitter發文,表示「我們要相信上帝、團結我們的願景、建設我們的未來。我將會參選美國總統。」,並寫下「#2020願景」標籤。(“We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States! #2020VISION,”)而他發文不久之後更獲得了Tesla總裁馬克斯(Elon Musk)回應表示將會全力支持。

Kanye West將以獨立參選人身分競選,不過當地媒體仍未確認他參選的真確性,而美國很多州份的遞交參選文件截止時間已過。

相關文章:【美國大選】拜登:如當選總統 將撤銷特朗普減稅方案

Kanye West是美國知名的饒舌歌手,於2004年推出首張大碟《The College Dropout》後,隨即獲得格林美(Grammy Awards)最佳饒舌專輯,歷年來已累積共21個格林美獎項。Kanye亦是全球最暢銷歌手之一,至今共發行了八張專輯,總銷量高達1.4億張。

他在2015年MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮(MTV Video Music Awards)上,曾突然宣布自己將角逐2020年美國總統,當時引起廣泛談論。在特朗普當選總統後,Kanye West在2018年曾獲邀請到白宮作客,但他在事後曾發文指被政治利用。