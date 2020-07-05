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【美國大選】饒舌天王Kanye West宣布參選美國總統　Tesla總裁馬克斯都話支持

環球政經 14:53 2020/07/05

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美國黑人饒舌歌手（Rapper）Kanye West周六晚在社交網Twitter宣布，將參選今屆美國總統大選，與現任總統特朗普（Donald Trump）及民主黨參選人拜登（Joe Biden）在11月爭一日之長短。

Kanye West厡本是特朗普之忠實支持者，不過他在7月4日美國獨立日在Twitter發文，表示「我們要相信上帝、團結我們的願景、建設我們的未來。我將會參選美國總統。」，並寫下「#2020願景」標籤。（“We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States! #2020VISION,”）而他發文不久之後更獲得了Tesla總裁馬克斯（Elon Musk）回應表示將會全力支持。

Kanye West將以獨立參選人身分競選，不過當地媒體仍未確認他參選的真確性，而美國很多州份的遞交參選文件截止時間已過。

相關文章：【美國大選】拜登：如當選總統　將撤銷特朗普減稅方案

Kanye West是美國知名的饒舌歌手，於2004年推出首張大碟《The College Dropout》後，隨即獲得格林美（Grammy Awards）最佳饒舌專輯，歷年來已累積共21個格林美獎項。Kanye亦是全球最暢銷歌手之一，至今共發行了八張專輯，總銷量高達1.4億張。

他在2015年MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮（MTV Video Music Awards）上，曾突然宣布自己將角逐2020年美國總統，當時引起廣泛談論。在特朗普當選總統後，Kanye West在2018年曾獲邀請到白宮作客，但他在事後曾發文指被政治利用。

撰文 : 李兆明

Twitter Tesla 格林美獎 美國民主黨 特朗普 歌手

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