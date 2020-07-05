【MPF情報】積金局：強積金數碼化可減費減廢

不少打工仔質疑強積金收費貴，積金局主席黃友嘉今日（5日）發表網誌，表示數碼轉型是大勢所趨，預計以數碼方式管理強積金將會成為新常態，構建中的積金易平台目標是運作後5年，達至九成的數碼使用率，達至「既可減費、又可減廢」的目的。

黃友嘉表示，新冠疫情改變了大眾使用數碼工具的習慣，對加速強積金數碼化有一定推動作用，對於構建中的積金易平台亦有幫助。根據積金易平台定下的目標，平台開始運作後五年，須達至九成的數碼使用率，強積金的運作將邁向無紙化。當越多僱主及打工仔採用電子方式處理強積金，日後過渡至積金易平台的過程將會越暢順，而積金易平台便可更快為僱員、僱主、強積金業界和積金局帶來多重好處，達至「既可減費、又可減廢」的目的。

對僱主而言，轉用數碼工具處理強積金可大大節省人手和時間，不但可提升工作效率，亦能避免因不同原因，例如遞交支票延誤，或因填錯資料導致延誤供款而被罰附加費。當積金易平台啟用後，強積金的行政工作將可大大減少，加上積金易平台以非牟利形式營運，預計可創造更大的減費空間。

他又指出，強積金數碼化可推動環保，據統計，2018年強積金受託人用於印刷各類表格和強積金資訊的紙張多達7,000萬張，相當於砍伐8,000棵樹。

可想而知，如轉用數碼工具處理強積金可節省的紙張有多少，透過「減廢」可為保護地球出一分力。

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