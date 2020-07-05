【假日好去處】日本水族館台灣分館　Xpark下月初桃園開幕

日本橫濱八景島海島樂園首次於國外開設水族館，第一站落在台灣。耗時5年興建，位於桃園中壢的Xpark,將於8月7日開幕，相信屆時可成為當地一個矚目景點。

佔地4000多坪的Xpark最少有4大展區，分别有展現熱帶雨林的「福爾摩沙」，雨林結合動物光影的「雨林探險」,由無數水母形成萬花筒式畫像的「癒見水母」，以及由魚、珊瑚和海水堆砌的景區「珊瑚潛行」。

此外，Xpark鄰近桃園高鐵站、Outlet商場華泰名品城，並且連接HOTEL COZZI Blu 和逸飯店，同時滿足訪客好玩，好住，好食的需要。

桃園Xpark水族館資料一覽

開幕日：2020年8月7日

地址：桃園市中壢區春德路105號

交通：

桃園捷運 A18站出口走路約8分鐘

台灣高鐵桃園站 6號出口走路約9分鐘

票價：

成人550元台幣、學生400元台幣、4歳至國小學童以及身心障礙者、陪同者250元台幣、4歲以下小童免費入場

Xpark網站: https://www.xpark.com.tw/

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