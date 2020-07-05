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隔離飯香？　新加坡樓價創逾3年最大跌幅

股樓投資 12:52 2020/07/05

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新冠肺炎肆虐，各國樓價下跌，據新加坡政府初步估算，當地第二季樓價按季再跌1.1%，為2016年第三季以來最大跌幅。若看頭半年，樓價累跌2.1%。當地分析員預計，新加坡樓價雖然不會急跌，但料仍未見底，年內會慢慢下跌。

新加坡樓價半年只跌2.1%，情況看似不嚴重，但須知道，過去數年，新加坡一直控制樓價，時而收緊，時而放寬辣招，樓價不太波動，加上疫情肆虐期間，政府出招救市，以免樓價急跌，惟第二季樓價跌幅，仍為2016年第三季以來最大，自然值得市場關注。

值得留意的是，新加坡樓價難得下跌，自然吸引投資者入市，皆因當地樓市向來穩陣，雖然升幅不及香港，但一直穩步上揚，而且租金回報相對較高。加上，近期外媒屢有消息指，不少公司有意撤離香港，進駐新加坡，利好當地樓價，料疫情過後，當地樓價將穩步上升。不過，海外買家到當地買樓，須支付額外印花稅。

事實上，在房屋政策上，新加坡政府明顯較香港好，皆因當地公營房屋供應充足，又政策協助上車。舉例說，新加坡的公積金（CPF），即類似香港的MPF，可細分為3個戶口：普通戶口（Ordinary）、特別戶口（Special）、保健儲蓄戶口（MediSave），以應付不同開支。若單身族儲蓄至一定水平，便可拎資金出來支付首期，供樓、甚至裝修。

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撰文 : 柳家平

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