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【期權學堂】波幅大未必壞事　期權短倉貴有貴賣

股樓投資 12:28 2020/07/05

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上篇講到引伸波幅，相當於股票的市盈率，可以判斷期權是平或貴。作為普通散戶，見股票估值異常高，唯一選擇就是袖手旁觀，等股價回落，估值合理才買，但在這一方面，期權比股票更加靈活，皆因期權不止有長倉，還有短倉，可以透過沽出期權來賺取期權金。

以股票期權為例，引伸波幅高低有不同原因，有的是本身股價歷史波幅較大，有的是期權交投太稀少，開價由莊家主導，以致買賣價不夠厚道。

相關文章：【期權學堂】期權怎分平貴？　引伸波幅類似市盈率

下表為引伸波幅最高的股票期權，當中不乏一些行業的優質龍頭股，如舜宇光學（02382）、石藥集團（01093）和中信證券（06030）。

若果大家對這些股份本身有興趣坐貨，實在不妨利用它們高引伸波幅的性質，以沽出認沽期權（Short Put）嘗試用折讓價入市。

相關文章：【期權學堂】真的升跌皆能賺？　先學期權基本概念

舉例，想買入舜宇光學，卻又畏高，查實可考慮沽出9月行使價120元的認沽期權，收取6元左右的期權金，如果9月結算股價高於行使價，不用接貨，便淨袋期權金。一旦股價跌穿120元，便需要接貨，成本等於120元減去期權金，等於114元。

期權學堂（七）完

註：其他關於期權的功能、運作方法，將於日後的文章介紹。

短倉 股票期權 行使價 期權

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