【健康無價】超級惡菌再襲本港醫院　一文認清「耳念珠菌」是甚麼

去年曾在本港公立醫院爆發的耳念珠菌，近日又再在公院發現病例，瑪嘉烈醫院公布，有2名內科及老人科病房男病人，被發現帶有耳念珠菌，但無感染徵狀。兩人正接受隔離治療，其中一人因自身疾病情況嚴重，另一人情況穩定。連同昨日發現的兩宗病例，瑪嘉烈醫院2日內共有4宗耳念珠菌病例。

究竟耳念珠菌是甚麼？

耳念珠菌最早是2009年從日本一名病人的外耳道被發現，後來在歐洲、亞洲、美洲、非洲十餘國迅速傳播並造成感染，香港是在去年月底首次在一名曾到瑞士的男子身上驗出高抗藥性的耳念珠菌，之後出現為期兩個月的院內爆發。

其實，耳念珠菌是念珠菌的一種，而念珠菌是人體的常在菌，腸胃道或口腔都可能存在，但在免疫力極度低下的情況下，例如幼兒、老年人、癌症等重症病患，或是長期使用抗生素的患者，就可能感染。感染耳念珠菌的症狀就跟一般念珠菌一樣，病症為發燒、疼痛和疲勞，這種尋常症狀如果未經檢測，很難判定為耳念珠菌感染，但是嚴重會引起敗血症。

耳念珠菌為何值得大家特別關注？

根據醫管局網頁資料，按國際數據，入侵性耳念珠菌感染的死亡率可高達三至六成。長期住院的病人、身上有入侵性醫療儀器如中央靜脈導管或呼吸機的病人、糖尿病患者、免疫力受損的病人、近期曾接受大手術的病人、正服用寬廣譜抗生素或抗真菌素的人士等較易受感染。

醫管局總感染控制主任賴偉文醫生指出，耳念珠菌有多重耐藥性：對常用的抗真菌藥物如氟康唑、兩性黴素B、棘白菌素類的耐藥性分別約90%、30%和少於5%。另外，標準實驗室化驗方法難以識別耳念珠菌，有可能把它誤以為是其他念珠菌。與其他念珠菌相比，耳念珠菌生命力頑強，可在不同環境生存，亦能抵抗一般消毒劑，容易在醫院傳播，一旦感染，死亡率相當高。