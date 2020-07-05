【假日好去處】香港杜莎夫人蠟像館20周年　指定年份出生免費入場

香港杜莎夫人蠟像館慶祝８月開館20周年，特別為香港居民推出「20週年非凡想『像』連環賞」，推出多項夏日優惠，包括門票買一送一、2000年出生人士可免費入場等。

優惠一: 2000年出生專享免費入場

由2020年7月1日至8月31日止，於2000年出生之人士凡於蠟像館正門售票處出示香港永久居民身份證或臨時居民身份證，即享免費入場優惠。

優惠二：門票買一送一

由2020年7月1日至8月31日止，香港居民憑香港永久居民身份證或臨時居民身份證於蠟像館正門售票處購買即日入場門票，即可享「買一送一」門票優惠 (成人門票原價港幣290元)。而持有美國運通卡人士，只需憑卡到正門售票處購買門票，亦可享有門票買一送一優惠。

優惠三：近半價購親子套票

於2020年7月1日至8月31日期間，憑香港永久居民身份證或臨時居民身份證即可於蠟像館售票處，以二十周年限定優惠價320元購買原價635元之優惠套票「親子玩樂套票」或原價611元之「親子無憂套票」。

「親子玩樂套票」除了已包一張即日成人門票及一張小童門票外，更包括限量版「蠟像小知識」小冊子乙本、蓋印遊戲紙乙張、智力遊戲挑戰紙一套及D.I.Y.精品乙個。

對於駕駛前往蠟像館之家庭，館方特意推出「親子無憂套票」，套票已包一張即日成人門票及一張小童門票外，亦包括山頂廣場兩小時泊車。

香港杜莎夫人蠟像館詳情

地址：香港山頂道128號凌霄閣P101號舖

開放時間：星期一至日，11am - 8pm (最後入場時間7:30pm)

票務詳情：2849 6966

優惠備註:

2000年出生專享優惠只適用於2000年1月1日至12月31日出生之人士。

優惠只適用於持有香港永久居民身份證或香港臨時居民身份證的人士，證明文件影印本無效。

每張香港永久居民身份證或香港臨時居民身份證只限享用優惠一次。

優惠不能出售*、兌換現金或其他產品、生日優惠、預售門票、團體門票等其他優惠同時使用。

*「出售」是指嘗試經任何渠道出售此優惠。無論成功出售與否，一經發現馬上作廢。