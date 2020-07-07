【新股IPO】（iM重溫）專訪永泰生物6978：專注於細胞免疫療法 被視行業黑馬（下）

上文提要：【新股IPO】（iM重溫）專訪永泰生物6978：冀上市加速研發 （上）

一個新藥從開始的研發費用數以億計，在整個過程耗費數十億都是很正常的。不過永泰生物董事長譚錚表示，隨着公司做到現在的規模， 已不太擔心資金的問題。事實上，永泰稍早前已融資了4億元人民幣，而譚錚亦胸有成竹的說︰「很多基金都想投資我們，現在我們只是選擇太多。」

先進技術成公司增長引擎

成立於2006年的永泰生物，一直致力於應用先進的免疫學、細胞生物學、遺傳學等理論，結合國際先進免疫治療方式，對腫瘤等重大疾病的免疫治療及臨床應用進行研究和開發，所掌握的自主專利技術——擴增活化的淋巴細胞（EAL，Expanded Activated Lymphocytes）已成功地應用於臨床並取得了非常明確的療效。

所謂的EAL技術，是一種清除殘存細胞、延長患者生存期擴增活化淋巴細胞技術，是治療腫瘤和慢性傳染性病毒感染的細胞免疫療法之一。 永泰被視為細胞免疫療法的黑馬，惟公司多年來都非常低調，故即使是中國第一家取得臨床批文的細胞免疫療法公司，卻不廣為人知， 甚至乎市場一直誤以為是其同行金瑞斯（01548）才是首家取得CFDA的 CAR-T療法臨床批件，吸引眾人目光 之際，亦刺激股價在半年內急升近2.4倍。

對此，譚錚卻處之泰然，認為事實就擺在眼前，批文都印有日 期，無必要刻意出來澄清，「真正的冠軍不是說出來的，我們現在最重要是做好自己的事。」 據了解，永泰生物分別於2015年3月及2017年10月獲得CFDA的臨床批件，一個是「自體卵巢癌細胞毒T淋巴細胞注射液」，一個是「EAL擴增活化的淋巴細胞」。

譚錚表示， 自2013年12月10日腫瘤免疫治療被 Science評為21世紀十大科技突破之首，腫瘤免疫治療開始引起全世界的關注。而業內則認為2015年是腫瘤免疫治療的元年。因為在這一年，美國諾華製藥在美國食品藥品監督管理局申報的CAR-T獲得了突破性進展。 而在此之後，針對這一領域的相關申報受理條件，中國CFDA也相繼出台，是醫藥史上一個重大歷史時刻。

永泰在國內細胞免疫技術研究中處於領先水平，所研發的EAL主要是治療肝癌，截至2018年是第一家，也是全球唯一一家在中國已進入臨床試驗階段的T細胞腫瘤免疫治療產品， 「未來將有更多系列產品可以迅速拓展到肺癌、胃癌、結直腸癌等不同的腫瘤治療領域。與此同時，永泰生物 的CAR-T19也進入申報階段，預計2018年中旬會被CFDA受理。

沙利文報告指出，根據中國腫 瘤登記中心（NCCR）的統計數據，2015年中國新發癌症病例數為429 萬，死亡人數281萬。以新發病人數統計，肺癌、胃癌、食道癌、肝癌及乳腺癌是排名前5位的癌症，其中肝 癌每年新發病人數為47萬，位居第 四。中國的癌新發病人數和死亡病人數佔到全球肝癌新發病人數和死亡病人數的一半以上，不過隨着近年興起 的細胞免疫療法為肝癌的治療帶來了曙光。

該報告又指，中國腫瘤免疫治療市場2017年為241億元人民幣，受到未來免疫檢驗點單抗和過繼細胞免疫療法等新產品上市的驅動，預計2022年中國腫瘤免疫市場規模將超過1000億人民幣，年複合增長率為 34.6%。

節錄自第545期《iMoney Wealth》公司專訪

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