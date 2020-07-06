【新股IPO】（iM重溫）專訪永泰生物6978：冀上市加速研發 （上）

內地細胞免疫治療生物醫藥公司永泰生物（新上市編號：06978）熱爆登場，將於周五（10日）掛牌。事實上，早於2018年港交所（00388）放寬無盈利生物科技股來港上市之初，永泰生物已被指有望成為首批來港上市的生物科技公司。當時公司主席譚錚接受了本刊專訪，分享對上市的看法、公司發展以及生物科技行業的發展，現在不如重溫一下。

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港交所於2018年放寬上市條件，允許未有盈利的生物醫藥科技公司來港上市，刺激該板塊被看好。永泰生物被喻為細胞免疫療法黑馬，有望成為第一批來港上市的生物科技公司，永泰生物主席譚錚接受訪問時指，近一兩年這行業的確明顯更受關注，上市新規能讓企業從資本市場上得到巨大的支持，加速研發時間。

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分析指，未來生物醫藥科技將逐步成為全球經濟的主導產業，在過去30年，全球生物醫藥的年銷售額以每年25%至30%速度增長，而生物醫 藥作為中國戰略性新興產業，已明顯受到社會的關注。譚錚亦有感近一兩年社會對行業愈來愈重視，「回憶起 來過去的經歷對企業而言確實是一本血淚史，但經歷過這麼多年，會發現細胞免疫領域從無到有，從被爭論為偽科學到成現實，以至得出大量的臨床認証對腫瘤是非常好的療效，過去十幾年一步步印証出來。其實都是近 一兩年鎂光燈才開始打向我們這個領域，最初是沒有人理會我們這些免疫治療製藥公司的。」他笑言公司是在這戰場上不死的老兵，今後的發展潛 能必定更強。

說到來港上市一事， 譚錚不諱言上市對企業來講是一個助力，「境外上市對我們來說是個必然選擇，尤其香港正在推動非盈利生物科技公司來上市，所以一定是我們所關注的一個重點。」他進一步說，眼見這次港交所引進生物科技公司的新規，深感做得非常好，「我們這個行業並不是炒出來的，未來必然是會帶給所有人類的幫助；其次是現在很多 公司都是非盈利，就像我們依然處於一個研發階段，即使在中國取得國家食品藥品監督管理局（CFDA）的臨床批文，都還要歷經一個非常嚴格的三期臨床階段才能拿到市場准入資格，在這過程中畢竟是要龐大的研發費；因此，此時獲得資本市場力量的幫助將對企業形成巨大的助力。」

何謂細胞免疫療法（Cellular Immunotherapy）? 這是利用自體免疫細胞來對抗癌症與病毒感染等疾病的先進醫療技術，1985年美國國家生 院（NIH）更已將免疫療法列為手術、化療、放療以外的第四大癌症治 療模式。免疫細胞療法是用自體的免疫細胞進行治療，除了能進行全身 性治療並突破需肉眼可見才能治療的限制之外，因為使用的是自身的免 疫細胞，不僅較無嚴重副作用產生，還可針對特定癌細胞進行專一性攻擊。

節錄自第545期《iMoney Wealth》公司專訪

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