【樓市現象】港區國安法生效後業主加快沽貨 市場再湧現減價10%成交

「港區國安法」自6月30日生效後，市場對此法例對樓市的影響仍在觀察中，不過無獨有偶，近日二手市場連錄減幅達10%的二手成交，不排除是部份業主憂慮後市而急沽貨套現為上。

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世紀21營業董事嚴智贇表示，心急業主擴大議價空間加快沽貨，不惜低市價成交。其中座落於港鐵天后站上蓋的栢景臺，最近錄得1座中層D室成交，單位實用面積998平方呎，3房連工人房間隔，座向西面，享海景，獲區外換樓客以2,780萬元承接，實用面積呎價27,856元，低市價約一成。



馬鞍山中心也錄減價10%二手成交，世紀21奇豐分行高級分行經理蔡蓓表示，馬鞍山中心1座頂層單位，單位實用面積468平方呎，2房間隔。單位原叫價808萬元，減價80萬元，減幅約10%，最終以728萬元易手，實用面積呎價15,556元。據了解，原業主於2009年4月購入上址，當時作價200萬元，持貨逾11年至今將單位沽售，賬面獲利528萬元離場，單位期內升值2.6倍。

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利嘉閣地產經理黃金欽表示，將軍澳都會駅1座高層D室單位，實用面積約642方呎，為三房套間隔，外望享正西樓景和園景。單位於今年6月叫價1,100萬元放售，終於日前以1,000萬元以交吉形式成功沽出，減價100萬元或約9%，折合實用面積呎價約15,576元。據了解，原業主於2016年7月，以約745萬元單位。持貨至今約4年，現轉手帳面獲利約255萬元，物業升值約34%。

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