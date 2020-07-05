  • 31°C
香港時間 : 2020705日 (日) 12:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【樓市現象】港區國安法生效後業主加快沽貨 市場再湧現減價10%成交

股樓投資 12:30 2020/07/05

分享：

「港區國安法」自6月30日生效後，市場對此法例對樓市的影響仍在觀察中，不過無獨有偶，近日二手市場連錄減幅達10%的二手成交，不排除是部份業主憂慮後市而急沽貨套現為上。

【新盤戰報】SEA TO SKY次輪沽56%銷情稍回落　KOKO HILLS旺場加推80伙 折實均價2.1萬


世紀21營業董事嚴智贇表示，心急業主擴大議價空間加快沽貨，不惜低市價成交。其中座落於港鐵天后站上蓋的栢景臺，最近錄得1座中層D室成交，單位實用面積998平方呎，3房連工人房間隔，座向西面，享海景，獲區外換樓客以2,780萬元承接，實用面積呎價27,856元，低市價約一成。


馬鞍山中心也錄減價10%二手成交，世紀21奇豐分行高級分行經理蔡蓓表示，馬鞍山中心1座頂層單位，單位實用面積468平方呎，2房間隔。單位原叫價808萬元，減價80萬元，減幅約10%，最終以728萬元易手，實用面積呎價15,556元。據了解，原業主於2009年4月購入上址，當時作價200萬元，持貨逾11年至今將單位沽售，賬面獲利528萬元離場，單位期內升值2.6倍。

【樓市現象】樓價升、租金跌怪現象再現 三大原因你估中幾多個﹖


利嘉閣地產經理黃金欽表示，將軍澳都會駅1座高層D室單位，實用面積約642方呎，為三房套間隔，外望享正西樓景和園景。單位於今年6月叫價1,100萬元放售，終於日前以1,000萬元以交吉形式成功沽出，減價100萬元或約9%，折合實用面積呎價約15,576元。據了解，原業主於2016年7月，以約745萬元單位。持貨至今約4年，現轉手帳面獲利約255萬元，物業升值約34%。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！


 

撰文 : 陳詠妍

二手市場 港區國安法 栢景臺 馬鞍山中心

上一篇文章

【新股IPO】傳歐康維視上限定價14.66元

下一篇文章

【期權學堂】波幅大未必壞事　期權短倉貴有貴賣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
叫停第二家園計劃　馬來西亞：將重審制度
叫停第二家園計劃　馬來西亞：將重審制度
狠劈250萬沽維景灣畔　代理：另有內情　非賣樓移民
狠劈250萬沽維景灣畔　代理：另有內情　非賣樓移民
【步向財務自由】窮小子低位儲股票　10年擁7位數資產
【步向財務自由】窮小子低位儲股票　10年擁7位數資產
美國籲外資總部撤出香港　甲廈爆空置潮？
美國籲外資總部撤出香港　甲廈爆空置潮？
【新盤出撃】2020下半年不能錯過的5大新盤　鐵路上蓋盤最吸晴
【新盤出撃】2020下半年不能錯過的5大新盤　鐵路上蓋盤最吸晴