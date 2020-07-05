【新盤戰報】SEA TO SKY次輪沽56%銷情稍回落　KOKO HILLS旺場加推80伙 折實均價2.1萬

踏入下半年，發展商加緊搶攻市場購買力，昨天（6日）長實（01113）旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY進行次輪銷售336伙，同時嘉華國際（00173）旗下啟德嘉峯匯也加入戰團，於同日推出206伙，兩盤推出共542伙。而會德豐地產旗下茶果嶺KOKO HILLS也繼續收票，準買家也參觀示範單位情況也十分踴躍，發展商於周六即加推80伙。



「港區國安法」於6月30日起生效，日出康城SEA TO SKY為國安法實施後首個進行開售的新盤，該盤於周六進行第二輪銷售336伙，上周五（3日）仍累收過萬票，未見大為影響買家的入市意欲。SEA TO SKY周六早上10時開始揀樓，位於紅磡置富都會中庭已坐滿準備揀樓的買家，場面熱鬧。



該盤2房單位於下午3時左右沽清，截至周六晚上9時，市場消息指SEA TO SKY次輪售出約189伙，佔發售單位的56%。對比上周六（6月28日）首輪推出462伙，即日沽出99%，次輪銷情稍為回落。

▲ 大批SEA TO SKY買家準備揀樓

▲ 長實執行董事趙國雄再親自統領SEA TO SKY次輪銷售



另外，嘉峯匯也於同六上午11時推出206伙發售，當中170伙於今日以先到先得方式發售，另外36伙於同日起招標，市場消息指該盤於當天沽出27伙。



會德豐地產旗下茶果嶺KOKO HILLS方面，該盤於上周四（2日）開價，並於上周五（3日）起開放示範單位及收票，自KOKO HILLS首張價單公布以來，市場反應熱烈，該盤周六開放短短4小時，已錄得逾4,000人次參觀展銷廳。截至周六晚上8時，KOKO HILLS收票達600張，已錄超額認購6.2倍。

▲ 首500名入票KOKO HILLS人士，將有機會獲得CLUB KOKO快乾運動毛巾一條



發展商也於同日載第2號價單，涉及80伙，加推單位有不少為3房單位，上述單位實用面積由366至770平方呎，間隔由1房（開放式廚房）至3房（1套加工作間連洗手間）。 另外亦有2個特色戶。 單位折實售價由793.5萬至1,670.8萬元，折實呎價由19,668至22,948，折實平均呎價20,993元，撇除景觀、樓層等因素，第2張價單屬原價加推。



以折實金額計算，約有4%單位低於800萬元，有40%單位低於1,000萬元。是次入場單位為 第3座5樓C室(1房單位)，實用面積366平方呎，折實售價793.5萬元,，折實呎價21,680元。至於最低呎價單位為第5座3樓A室(3房單位1套加工作間連洗手間)，實用面積770平方呎，折實樓價1,514.4萬元，折實呎價19,668元。

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