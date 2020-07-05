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【新股IPO】傳歐康維視上限定價14.66元

股樓投資 12:34 2020/07/05

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上周多隻新股截飛，其中周五（）截飛的內地眼科醫藥平台歐康維視生物（新上市編號：01477）反應最好，綜合多間券商計，共借出906.6億元孖展，相等於超購582.8倍。

另市傳該股將以招股價上限14.66元訂價，集資15.5億元；其招股價介乎13.16元至14.66元，發售約1.06億股，周五（10日）掛牌；聯席保薦人為摩根士丹利及高盛。

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歐康維視生物是一家中國眼科藥物整體解決方案平台，主要識別、開發和商業化眼科療法。公司於2007年由6 Dimensions成立孵化團隊，孵化歐康維視平台。核心產品OT-401，主要對應累及眼後段的慢性非感染性葡萄膜炎，公司料將於2022年上半年提交新藥申請，若獲批准公司將於2022年下半年開始商業化。

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截至去年全年底，公司虧損進一步擴大至13.12億元（人民幣，下同），2018年同期則錄得2億元虧損；收入則錄得19萬元。
是次集資所得，將用於我們的核心產品OT-401、其他候選藥物、與當地政府所訂合作協議收購蘇州的製造設施、一般公司用途。

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撰文 : 張以正

香港交易及結算所有限公司 歐康維視生物－B（01477） 香港股票 IPO

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