【新股IPO】思摩爾超額認購115倍 傳以上限定價

電子霧化設備製造商思摩爾 （新上市編號：06969）將於 周五（10日）掛牌，市傳逾18萬人認購，超錄得額認購115倍，凍結資金逾1000億元。由於思摩爾超購逾55倍，要啟動回撥機制，公開發售部份佔比由12%增至37%。該股招股價介9.6至12.4元，傳以招股上限12.4元定價，相當於預測市盈率21.8倍，集資71.2億元；保薦人為中信証券。

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據其招股書披露，按收益計算，去年思摩爾佔總市場份額16.5%，為全球最大電子霧化設備製造商。按地區分，去年公司位於美國的收入佔比大幅降低，由2018年的四成降低至去年的21.8%。此外，香港貢獻約26.4%收入，中國佔20.9%。公司去年收入錄得76.1億元人民幣，按年升1.2倍。去年純利錄得21.7億元人民幣，按年飈1.96倍。

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另外，今次上市公司引入10名基石投資者，涉及資金共26.36億元，其中認購規模最大為央企中國華能集團，透過旗下華能信託入股，投資6.2億元，以中間定價且超額配股權悉數行使計算，上市後將持0.97%股權。此外，華能信託亦持有惠州億緯鋰能4.75%股權。

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