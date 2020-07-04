【新股IPO】估值達1085億的貝殼找房擬赴美上市　又係騰訊有份投資



「 沒有上市時間表！」對於有報道指內地綫上地產中介平台貝殼找房，正尋求在美國上市，公司如此回應。

據內地傳媒報道，騰訊（00700）有份投資的貝殼找房已向美國證券交易委員會秘密遞表，最快第三季度完成在美上市，集資10億至20億美元，同時由高盛和摩根士丹利牽頭負責上市事宜。

相關新聞 【名人金句】馬雲最擔心大家口袋有錢但腦袋什麼都沒有

相關新聞 說過的永不上市呢？傳娃哈哈最快明年上市

盡管公司否認，不過據內媒引述接近貝殼上市交易的人士透露，不久前又有幾間投行加入了這個項目，「貝殼找房將是年度最大的內地企業赴美上市項目。」若一旦貝殼找房集資額超過10億美元，將成為繼2018年12月12日騰訊音樂娛樂集團登陸紐交所以來，時隔超過18個月後第一隻在美上市，集資規模超10億美元的中國企業。

目前，貝殼找房主要提供二手房、新房、租賃和家裝等居住服務。2019年下半年起，貝殼找房還陸續上線VR售樓部、租房及二手房在線簽約、線上貸簽、資金存管等功能，以實現房產交易的數字化閉環。

相關新聞 【新股IPO】完美日記母公司擬來港上市 集資4至5億美元

貝殼找房在今年4月23日成立2周年，至今已進駐全國110個城市，入駐合作新經紀品牌超過250個，連接經紀門店超過4萬家，服務超過37萬經紀人，手機程式加上小程序的月活用戶數為3500萬。

此外，從一份消售文件可見，貝殼找房在D輪融資中獲投超過12億美元，估值逾100億美元。投資陣容豪華，騰訊領投8億美元，碧桂園 （02007） 旗下創投、高瓴資本、華興資本 （01911） 、Gaw Capital等。今年3月貝殼找房再展開D+輪融資，規模達24億美元。而這輪由孫正義執掌的軟銀領投，涉資達10億美元，騰訊、高瓴資本、紅杉資本等繼續參與。此輪融資後，估值高達140億美元（1085億港元）。

相關新聞 【新股IPO】金融街物業1502暗盤升幅不俗 大家放左未？

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！