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【新股IPO】估值達1085億的貝殼找房擬赴美上市　又係騰訊有份投資

理財智慧 21:10 2020/07/04

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「 沒有上市時間表！」對於有報道指內地綫上地產中介平台貝殼找房，正尋求在美國上市，公司如此回應。

據內地傳媒報道，騰訊（00700）有份投資的貝殼找房已向美國證券交易委員會秘密遞表，最快第三季度完成在美上市，集資10億至20億美元，同時由高盛和摩根士丹利牽頭負責上市事宜。

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盡管公司否認，不過據內媒引述接近貝殼上市交易的人士透露，不久前又有幾間投行加入了這個項目，「貝殼找房將是年度最大的內地企業赴美上市項目。」若一旦貝殼找房集資額超過10億美元，將成為繼2018年12月12日騰訊音樂娛樂集團登陸紐交所以來，時隔超過18個月後第一隻在美上市，集資規模超10億美元的中國企業。

目前，貝殼找房主要提供二手房、新房、租賃和家裝等居住服務。2019年下半年起，貝殼找房還陸續上線VR售樓部、租房及二手房在線簽約、線上貸簽、資金存管等功能，以實現房產交易的數字化閉環。

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貝殼找房在今年4月23日成立2周年，至今已進駐全國110個城市，入駐合作新經紀品牌超過250個，連接經紀門店超過4萬家，服務超過37萬經紀人，手機程式加上小程序的月活用戶數為3500萬。

此外，從一份消售文件可見，貝殼找房在D輪融資中獲投超過12億美元，估值逾100億美元。投資陣容豪華，騰訊領投8億美元，碧桂園 （02007） 旗下創投、高瓴資本、華興資本 （01911） 、Gaw Capital等。今年3月貝殼找房再展開D+輪融資，規模達24億美元。而這輪由孫正義執掌的軟銀領投，涉資達10億美元，騰訊、高瓴資本、紅杉資本等繼續參與。此輪融資後，估值高達140億美元（1085億港元）。

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撰文 : 張以正

IPO 美股 騰訊控股（00700） 騰訊

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