【健康無價】預防勝於治療　提防這些健康殺手

社會愈發達，都市人的痛病卻愈多。近年有見愈來愈多人注重健康和養生，但有些病卻是「話來就來」，毫無徵兆。如果問下大家，知不知道頭號健康殺手是什麼？好多人一聽到，就會說是癌症，因為有些癌症都是無藥可醫的，死亡率較高。不過.....原來在健康殺手的排名中，癌症僅排在第三位。

根據國際權威期刊《柳葉刀》發布的《1990-2017年中國及其各省的死亡率、發病率和危險因素》報告顯示：中國人目前的第一大死亡原因是中風，第二是缺血性心臟病，第三才是癌症。

先來了解一下兩大健康殺手和怎樣預防吧！

1. 頭號殺手—中風

中風，是一種急性腦血管病，因顱內血管破裂或堵塞，引起腦組織損傷，進而產生一系列症狀，包括腦溢血、腦梗死。在中國40歲及以上的人，中風患者達1242萬，而且呈現逐年上升趨勢，平均每7秒就有1人發生中風，每21秒就有1人死於中風。

警惕六大中風先兆

1. 突然的、劇烈的頭痛，並逐漸加重

2. 突然視物模糊或眼前蒙黑，並有重影

3. 身體一側突然麻木、無力

4. 口角向一側外斜，還流口水

5. 舌根發硬，說不清甚至說不出話

6. 喝水、進食過程會出現莫名嗆咳

出現這些信號時，一定要提高警惕，及時就醫，特別是有高血壓等心血管疾病危險因素的患者。

2. 慢性殺手—缺血性心臟病

在缺血性心臟病中，最常見的誘因是冠狀動脈硬化引起的冠狀動脈狹窄和梗塞，約佔總發生率的90%。從死亡數據變化看來，缺血性心臟病增長了約40.1%，死亡率佔總死亡的17.8%。

腦卒中和缺血性心臟病都屬於心腦血管疾病，因此其誘因有一定的相似性，而在這些誘因中，除了不可控的年齡、遺傳、性別外，其它都屬於可控的，要學會與「對抗」！

注意缺血性心臟病信號

1. 勞累、運動後或情緒激動時會出現突發性的胸口痛，同時伴有乏力、頭暈、惡心等症狀

2. 夜間睡覺時，若枕頭過低，會出現胸悶憋氣的狀態，高枕臥位方感舒適者

3. 出現進行性加重的耳鳴，並伴有不明原因的心跳紊亂

出現這些信號時，可能預示缺血性心髒病，要提高警惕。

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