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【新股IPO】騰訊投資貝殼找房據報赴美上市　估值高達1085億

金融經濟 18:15 2020/07/04

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貝殼找房擬赴美上市，估值高達140億美元。

騰訊  （00700）  有份投資、內地綫上房地產中介平台貝殼找房據報預計今年應收按年增長1倍，正尋求美國上市，計劃集資最多20億美元（155億港元），目前正在向潛在基石投資詢價階段。綜合內地媒體報道，公司已秘密向美國證券交易委員會（SEC）遞表，最快今年第三季上市，由高盛和摩根士丹利牽頭。

內媒引述消息人士稱，貝殼找房上一輪融資估值過高，有多家PE機構均表示「不會碰這家公司，很難賺到錢」。

貝殼找房不予置評。

一份銷售文件顯示，貝殼找房在D輪融資中獲投超過12億美元，估值逾100億美元。投資陣容豪華，騰訊領投8億美元，碧桂園 （02007） 旗下創投、高瓴資本、華興資本 （01911） 、Gaw Capital等亦有份。

今年3月，貝殼找房展開D+輪融資，規模達24億美元。值得注意，這輪由孫正義執掌的軟銀領投，涉資達10億美元，騰訊、高瓴資本、紅杉資本等繼續參與。此輪融資後，估值高達140億美元（1085億港元）。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】小工具：http：//bit.ly/2M68WDb

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