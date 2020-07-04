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日本九州暴雨成災14人死 20萬人緊急撤離

環球社會熱點 18:04 2020/07/04

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日本九州地區發生嚴重暴雨，熊本縣及鹿兒島縣同時遭暴雨侵襲，超過20萬名居民要緊急撤離。

日本九州地區發生嚴重暴雨，熊本縣及鹿兒島縣同時遭暴雨侵襲，超過20萬名居民要緊急撤離。另外，暴雨更淹沒熊本縣球磨村一間老人院，導致最少14人死亡。日本首相安倍晉三要緊急召開會議，並指示1萬名自衛隊員前往救災。

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日媒報道，九州地區發生罕見暴雨，日本氣象廳於當地周六（4日）清晨4時50分，首次向熊本縣和鹿兒島縣發佈大雨特別警報，為日本大雨和洪水警戒級別中，危險程度最高的第5級。兩縣9.22萬戶家庭，合共約20.32萬人要緊急撤離當地。

九州多個地區發生山泥傾瀉，熊本縣內有地區因暴雨而停電，而九州新幹線的熊本至鹿兒島中央區段，也因暴雨而緊急停駛。

位於熊本縣的球磨村更出現大規模泛濫。村内一間老人療養院舍遭暴雨淹沒，共有14人死亡，另外有3人獲救後出現低溫症症狀。

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首相安倍晉三召開部長級會議商討救災，指九州地區接下來5日或會出現間歇性暴雨。安倍表示會派出1萬名自衛隊成員赴九州地區救災，又派防災大臣武田良太前往當地指揮救災工作。

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責任編輯：何穎兒

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