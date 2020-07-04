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【新股IPO】一文睇清上半年最難抽新股　邊間證券行分貨最多？

金融經濟 17:26 2020/07/04

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新股上市定價往往有水位，吸引投資者入場賺取超短期回報。

新股市場熱爆，今年以來生物科技股及具獨特概念的新股，認購情況湧躍，而且非常難抽，若知道大行獲分貨情況，或有助選擇認購的券商，本文統計今年以來超額認購王，以掛牌首日中央結算系統持股紀錄，該紀錄雖然包括首日買賣，不是純新股分貨紀錄，但已是最貼近的最初的數據，大致反映投資者（公開認購及國際配售部份）認購新股的派貨情況。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】小工具https：//invest.hket.com/markets/ipo

據資料顯示，以生物科技股來說，滙豐往往獲得最多分貨，外資大行亦見瘋狂入飛而獲分貨，尤其是大摩及摩通。本地散戶行耀才、輝立及富途，亦見上磅，應該是與客戶借大額孖展入飛有關，以增加抽中機會，分貨情況亦媲美外資龍頭大行。

（1）燁星集團 （01941） ，3月13日上市，超額認購1949倍。

主要持股券商首日持股：

中銀/6987手（佔街貨12.2%）
海通/6161手（10.7%）
輝立/4255手（7.4%）
瑞信/3450手（6.0%）
富途/2893手（5.0%）
耀才/2708手（4.7%）

（2）興業物聯 （09916） ，3月9日上市，超購1414倍。

中泰國際/5444手（9.5%）
瑞信/4500手（7.8%）
輝立/4232手（7.4%）
富途/3115手（5.4%）
耀才/2568手（4.5%）

（3）新石冲化 （01740） ，1月16日上市，超購1212倍。

中泰國際/18194手（31.7%）
耀才/6446手（11.2%）
中順證券期貨/4510手（7.8%）
漢英證券/3423手（6.0%）
耀才/3146手（5.5%）

（4）沛嘉醫療 （09996） ，5月15日上市，超購1184倍。

滙豐/33971手（19.4%）
大摩/23184手（13.2%）
摩通/17010手（9.7%）
高盛/11014手（6.3%）
輝立/8717手（5.0%）
富途/7721手（4.4%）
渣打/7380手（4.2%）
耀才/5542手（3.2%）

（5）康基醫療 （09997） ，6月29日上市，超購989倍。

滙豐/122204手（23.6%）
高盛/54706手（10.6%）
大摩/45842手（8.9%）
摩通/29742手（5.7%）
輝立/21464手（4.1%）
富途/20354手（3.9%）
耀才/15534手（3.0%）

（6）移卡 （09923） ，6月1日上市，超購641倍。

花旗/62814手（22.1%）
滙豐/40084手（14.1%）
輝立/18826手（6.6%）
富途/16079手（5.7%）
摩通/14050手（5.0%）

（7）康方生物 （09926） ，4月24日上市，超購639倍。

滙豐/39484手（21.7%）
大摩/36076手（19.8%）
摩通/13453手（7.4%）
富途/10384手（5.7%）
輝立/8943手（4.9%）

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