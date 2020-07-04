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【美朝關係】北韓狠拒特金會 副外長：無必要交談

環球政治 17:01 2020/07/04

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北韓第一副外長崔善姬稱，北韓與美國領袖無必要面對面交談，拒絕在美國大選前舉行特金會。

美國總統大選將於今年11月舉行，南韓總統文在寅早前稱，會努力促成美國總統特朗普與北韓領袖金正恩，在美國大選前舉行會談。但北韓第一副外長崔善姬就批評，美朝對話只是美國處理政治危機的工具，更稱兩國領袖無必要面對面交談。

大讚北韓抗疫成功 金正恩久違發照片證健康

【美朝關係】文在寅：力爭美國大選前促成特金會

韓媒早前報道，文在寅與歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩舉行視像會議時，曾表示南韓有意在美國大選前，爭取讓特朗普（Donald Trump）與金正恩面對面交談。

北韓官媒朝中社報道，北韓第一副外相崔善姬周六（4日）否認，特朗普與金正恩峰有機會於美國大選前會面的説法。她形容目前美朝關係正處於嚴峻複雜的形勢，即使是輕微誤判形勢也會令後果不堪設想。

南韓當美朝和事佬不成 疑投向美國招北韓報復

【博爾頓新書】特金會無預文在寅 惟其堅持到板門店「介入」

她指美國若仍然以為打談判牌可以動搖北韓，這種想法是絕對錯誤。崔善姬又批評，外界目前無視美朝關係的狀況，一直將美朝首腦會談變成輿論焦點，形容有關做法令人目瞪口呆。

崔善姬更表明，北韓不會為了特朗普連任，而重返談判桌。她再批評有關方並無考慮北韓的想法，不滿對方草率表露有意扮演仲裁者的意向。有分析指，崔善姬是在批判南韓政府有意推動特金會。

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責任編輯：何穎兒

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