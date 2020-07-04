【網民熱話】王喜分享坐的士不愉快經歷 「司機用錢掟我！」

王喜數天前於社交網站上載片段，分享他坐「紅的」的不愉快經驗。他指該程車的車費合共為$39.3，他付上兩張20元紙幣後，合共40元後，司機沒有找錢的動作和意思。他便對司機說︰「如果找我5毫子，大家都會舒服點，對嗎？」司機回答︰「我有很多硬幣，我找7毫子給你都得﹗」

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王喜強調對話沒有夾雜任何粗口，也屬於善意行為，只是提供一個選擇，如實告訴對方有找錢責任，如果對方覺得找7毫子很麻煩，找個5毫子亦可，但既然對方那麼晦氣，他也放棄不要那7毫子了，免得令對方不高興。

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王喜續說︰「我告訴他不用了，然後落車。當我準備轉身關車門時，看見1個2毫子及1個5毫子從我右邊身飛過。他用錢掟我﹗他用7毫子掟我﹗他掟不中我的身體﹗然後，我說『拜拜』，就把門關上。」 王喜質疑。

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