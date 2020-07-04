【中印衝突】禁抖音後印度本土App崛起　總計連日急增三千萬用戶

▲ 綜合外媒最新報道，印度在禁止中國應用程式後，反令本土的短片分享平台Roposo崛起，Roposo App在連日內急增逾3000萬次下載量。

中印角力持續，印度日前稱因其主權、安全和公共秩序受到威脅，宣布禁止59款中國應用程式，包括微信、百度地圖、短片分享平台抖音（TikTok）在內。不過綜合外媒最新報道，印度在禁止中國應用程式後，反令本土的短片分享平台Roposo崛起，總計Roposo App在連日內急增逾3000萬次下載量。

綜合外媒報道指，抖音在印度的下載量一直高企，估計在印度禁App前最少擁2億用戶。在印度政府禁止中國應用之前，Roposo App在Android設備上的下載量約5千萬。外媒引述Roposo創辦人Mayank Bhangadia透露，其後兩天內該App增加了約2200萬次下載量。

另據市場調研機構Sensor Tower最新數據顯示，Roposo目前在Google Play的下載量，總計超過8000萬。Mayank Bhangadia預計，下載量將很快達到1億。

Mayank還表示，該公司目前僅200名員工，不過是次情況令團隊工作量大增，計劃未來兩年內新招聘1萬名員工，並可能將業務擴展到全球範圍。

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目前該App共 提供包括英語在內的10種語言版本，並分別設有Android及iOS版本。 不過印度大多數用戶使用Android手機，所以 佔比亦相對較高，以 Sensor Tower數據計算，該App在蘋果裝置的下載量為10萬， Android手機下 載量 比其高出800倍。

而Roposo在當地，亦將面臨其他競爭對手如應用程式Chingari及Mitron。其中Chingari的聯合創辦人更在6月30日於Twitter上發文指，遇上「每小時10萬下載」高峰。

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責任編輯：張寶燕