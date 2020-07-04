  • 31°C
香港時間 : 2020704日 (六) 17:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中印衝突】禁抖音後印度本土App崛起　總計連日急增三千萬用戶

科技 17:03 2020/07/04

分享：

綜合外媒最新報道，印度在禁止中國應用程式後，反令本土的短片分享平台Roposo崛起，Roposo App在連日內急增逾3000萬次下載量。

中印角力持續，印度日前稱因其主權、安全和公共秩序受到威脅，宣布禁止59款中國應用程式，包括微信、百度地圖、短片分享平台抖音（TikTok）在內。不過綜合外媒最新報道，印度在禁止中國應用程式後，反令本土的短片分享平台Roposo崛起，總計Roposo App在連日內急增逾3000萬次下載量。

綜合外媒報道指，抖音在印度的下載量一直高企，估計在印度禁App前最少擁2億用戶。在印度政府禁止中國應用之前，Roposo App在Android設備上的下載量約5千萬。外媒引述Roposo創辦人Mayank Bhangadia透露，其後兩天內該App增加了約2200萬次下載量。

另據市場調研機構Sensor Tower最新數據顯示，Roposo目前在Google Play的下載量，總計超過8000萬。Mayank Bhangadia預計，下載量將很快達到1億。

Mayank還表示，該公司目前僅200名員工，不過是次情況令團隊工作量大增，計劃未來兩年內新招聘1萬名員工，並可能將業務擴展到全球範圍。

>>>美畢業生渴望投身科技行業　TikTok超越Google成新寵

>>>【中印衝突】印度加強對中國審查　鴻海集團稱出貨問題已解決

目前該App共提供包括英語在內的10種語言版本，並分別設有Android及iOS版本。不過印度大多數用戶使用Android手機，所以佔比亦相對較高，以Sensor Tower數據計算，該App在蘋果裝置的下載量為10萬，Android手機下載量比其高出800倍。

而Roposo在當地，亦將面臨其他競爭對手如應用程式Chingari及Mitron。其中Chingari的聯合創辦人更在6月30日於Twitter上發文指，遇上「每小時10萬下載」高峰。

>>>IG測試限時動態新功能　一次過測覽更多好友動態

責任編輯：張寶燕

相關文章

【iPhone傳聞】真的取消附贈充電器？蘋果正調查用戶習慣
今日
【iPhone傳聞】真的取消附贈充電器？蘋果正調查用戶習慣
【溝通無障礙】美研手語翻譯手套　連手機App顯示文字、語音結果
今日
【溝通無障礙】美研手語翻譯手套　連手機App顯示文字、語音結果
【中小企教室】哪款數據分析軟件最常用？一文看清改善業績好幫手
今日
【中小企教室】哪款數據分析軟件最常用？一文看清改善業績好幫手
Uber於東京推出叫車服務　夥日本三大出租車公司合作
今日
Uber於東京推出叫車服務　夥日本三大出租車公司合作
科技熱話 Apps商店 手機Apps 創新科技及應用 中國 印度 Google 騰訊 Google Play 微信

下一篇文章

【溝通無障礙】美研手語翻譯手套　連手機App顯示文字、語音結果
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【便攜冷氣】Sony穿戴式冷氣開賣　體感溫度速降13°C
【便攜冷氣】Sony穿戴式冷氣開賣　體感溫度速降13°C
Apple Card推全新帳戶網站　方便線上繳付帳單
Apple Card推全新帳戶網站　方便線上繳付帳單
Signal、Threema最安全通訊軟件？加密程度遠超WhatsApp
Signal、Threema最安全通訊軟件？加密程度遠超WhatsApp
任天堂Joy-Con手掣爆設計缺陷　社長親自道歉
任天堂Joy-Con手掣爆設計缺陷　社長親自道歉
【iPhone跑出】哪款電話型號最保值？ iPhone用足兩年仍值錢
【iPhone跑出】哪款電話型號最保值？ iPhone用足兩年仍值錢
迪士尼展示逼真Deepfake 技術　未來可用於自家電影？
迪士尼展示逼真Deepfake 技術　未來可用於自家電影？