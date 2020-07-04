【優惠著數】點止嘉士伯派啤酒？ Pizza Hut明日派Pizza賀利物浦奪冠！

之前嘉士伯宣布為慶祝利物浦奪冠，於7月5日全港派10萬罐啤酒，作為啤酒的最佳拍檔，專營Pizza的Pizza Hut將會於同日（7月5日），於全港不同地點免費大派Pizza及優惠券，此外，只要手持啤酒，或上載現場Pizza的相片，及讚好Pizza Hut 粉絲專頁，可即場換領至尊大批一件及優惠券，優惠活動細節如下。

日期：2020年7月5日（星期日）

時間：下午1點至5點（先到先得，派完即止）

地點：

1. 赤柱大街

2. 灣仔駱克道、東⻆道交界

3. 旺⻆豉油街

4. 尖沙咀海防道

*派發時間及地點可能因應實際情況調整而不作另行通知

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