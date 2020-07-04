  • 31°C
香港時間 : 2020704日 (六) 17:04
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【優惠著數】點止嘉士伯派啤酒？ Pizza Hut明日派Pizza賀利物浦奪冠！

環球政經 16:02 2020/07/04

分享：

之前嘉士伯宣布為慶祝利物浦奪冠，於7月5日全港派10萬罐啤酒，作為啤酒的最佳拍檔，專營Pizza的Pizza Hut將會於同日（7月5日），於全港不同地點免費大派Pizza及優惠券，此外，只要手持啤酒，或上載現場Pizza的相片，及讚好Pizza Hut 粉絲專頁，可即場換領至尊大批一件及優惠券，優惠活動細節如下。

日期：2020年7月5日（星期日）
時間：下午1點至5點（先到先得，派完即止）
地點：
1. 赤柱大街
2. 灣仔駱克道、東⻆道交界
3. 旺⻆豉油街
4. 尖沙咀海防道

*派發時間及地點可能因應實際情況調整而不作另行通知

相關文章：【優惠著數】賀紅軍奪冠！ 嘉士伯派10萬罐啤酒 一文睇哂20個派發地點

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 歐高榮

上一篇文章

【中印關係】向印度政府跪低　TikTok承諾不交出用戶數據

下一篇文章

【名人金句】馬雲最擔心大家口袋有錢但腦袋什麼都沒有
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新盤出撃】2020下半年不能錯過的5大新盤　鐵路上蓋盤最吸晴
【新盤出撃】2020下半年不能錯過的5大新盤　鐵路上蓋盤最吸晴
【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
狠劈250萬沽維景灣畔　代理：另有內情　非賣樓移民
狠劈250萬沽維景灣畔　代理：另有內情　非賣樓移民
【步向財務自由】窮小子低位儲股票　10年擁7位數資產
【步向財務自由】窮小子低位儲股票　10年擁7位數資產
美國籲外資總部撤出香港　甲廈爆空置潮？
美國籲外資總部撤出香港　甲廈爆空置潮？
叫停第二家園計劃　馬來西亞：將重審制度
叫停第二家園計劃　馬來西亞：將重審制度