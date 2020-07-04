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《NBA 2K21》透露PS5、Xbox Series X遊戲將加價　最平約542元

科技 18:31 2020/07/04

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體壇電玩遊戲《NBA 2K21》公布新世代主機包括PS5、Xbox Series X版本的遊戲價格，基礎版價格比PS4或Xbox One等平台遊戲增加約78港元；以Kobe Bryant 為封面的傳奇版《Mamba Forever Edition》，就定價 100 美元（約775港元）。

體壇電玩遊戲《NBA 2K21》日前公布其傳奇版封面人物由今年1月離世的傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）擔綱，8號及24號都將出現在封面上。《NBA 2K21》亦同時正式公布新世代主機包括PS5、Xbox Series X版本的遊戲價格，其中以Kobe Bryant 為封面的傳奇版《Mamba Forever Edition》，就定價 100 美元（約775港元）。

目前在香港PS Store可預購的高比拜仁8號球衣傳奇版的PS4數碼版，為788港元。（香港PS Store圖片）

事實上，《NBA 2K21》是次亦同時透露了PS5及Xbox Series X的遊戲將加價多少，基礎版價格為69.99美元（約542港元），比PS4或Xbox One等平台遊戲的59.99美元（約465港元），增加了78港元，上調幅度近17％。

以NBA拓荒者球星Damian Lillard作封面的基礎版《NBA 2K21》，PS4或Xbox One等平台遊戲價格為59.99美元（約465港元）。

另一封面球星Zion Williamson的《NBA 2K21》PS5及Xbox Series X遊戲價格為59.99美元（約465港元）。

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另綜合遊戲業界新聞網站引述遊戲市場調研機構IDG Consulting表示，製作PS5 或Xbox Series X 遊戲的第三方遊戲廠商，正考慮提高以上兩款遊戲平台的遊戲基本定價。

該機構的主席兼行政總裁Yoshio Osaki更表示，主機遊戲生產成本在十多年間已經上升2至3倍，但遊戲售價卻維持在59.99美元，即使加價10美元（約78港元）也未能抵消開發成本。

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責任編輯：張寶燕

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