《NBA 2K21》透露PS5、Xbox Series X遊戲將加價　最平約542元

▲ 體壇電玩遊戲《NBA 2K21》公布新世代主機包括PS5、Xbox Series X版本的遊戲價格，基礎版價格比PS4或Xbox One等平台遊戲增加約78港元；以Kobe Bryant 為封面的傳奇版《Mamba Forever Edition》，就定價 100 美元（約775港元）。

體壇電玩遊戲《NBA 2K21》日前公布其傳奇版封面人物由今年1月離世的傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）擔綱，8號及24號都將出現在封面上。《NBA 2K21》亦同時正式公布新世代主機包括PS5、Xbox Series X版本的遊戲價格，其中以Kobe Bryant 為封面的傳奇版《Mamba Forever Edition》，就定價 100 美元（約775港元）。

▲ 目前在香港PS Store可預購的高比拜仁8號球衣傳奇版的PS4數碼版，為788港元。（香港PS Store圖片）

事實上，《NBA 2K21》是次亦同時透露了PS5及Xbox Series X的遊戲將加價多少，基礎版價格為69.99美元（約542港元），比PS4或Xbox One等平台遊戲的59.99美元（約465港元），增加了78港元，上調幅度近17％。

▲ 以NBA拓荒者球星Damian Lillard作封面的基礎版《NBA 2K21》，PS4或Xbox One等平台遊戲價格為59.99美元（約465港元）。

▲ 另一封面球星Zion Williamson的《NBA 2K21》PS5及Xbox Series X遊戲價格為59.99美元（約465港元）。

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另綜合遊戲業界新聞網站引述遊戲市場調研機構IDG Consulting表示，製作PS5 或Xbox Series X 遊戲的第三方遊戲廠商，正考慮提高以上兩款遊戲平台的遊戲基本定價。

該機構的主席兼行政總裁Yoshio Osaki更表示，主機遊戲生產成本在十多年間已經上升2至3倍，但遊戲售價卻維持在59.99美元，即使加價10美元（約78港元）也未能抵消開發成本。

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責任編輯：張寶燕