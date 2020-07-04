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【英國疫情】英格蘭進一步解封 重開酒吧餐廳

環球社會熱點 14:05 2020/07/04

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新冠肺炎疫情仍然持續，但英國首相約翰遜（Boris Johnson）宣佈進一步放寬限制措施，周六（4日）起允許英格蘭地區的酒吧、餐廳及髮廊恢復營業。但英國政府表示，民眾仍然要在公眾場所遵守社交距離措施，否則仍有引發新一波疫情的風險。

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英國廣播公司（BBC）報道，英國政府實施近3個月的封鎖措施後，批准英格蘭地區的酒吧、餐廳等企業，由周六起可重開。英國貿易機構酒店業協會估計，本周末將有53％的酒吧及47％的餐廳重開，更期望可有900萬人次到訪。

英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）表示，民眾可趁政府放寬限制措施，外出消費以振興英國經濟。他更表示：「我們需要重新學習，再次外出的感覺。」（We need to relearn what it's like to go out again.）

蘇納克也表示，民眾在遵守防疫指引的同時，也可外出就餐，以幫助挽救陷入困境的酒店生計。

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另外，英國政府也將社交距離限制，由目前的2米縮窄至1米的範圍，要求人們在公眾場合要與他人保持最少1米的社交距離。

英格蘭地區衞生總監惠蒂（Chris Whitty）也警告，酒吧傳播疫情的風險很高，如民眾不認真執行社交距離等防疫指引，確診數字會急速飆升，更有機會出現第二波疫情。

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責任編輯：何穎兒

英國首相約翰遜宣佈進一步放寬限制措施，周六（4日）起允許英格蘭地區的酒吧、餐廳及髮廊恢復營業。

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