【英國疫情】英格蘭進一步解封 重開酒吧餐廳

新冠肺炎疫情仍然持續,但英國首相約翰遜(Boris Johnson)宣佈進一步放寬限制措施,周六(4日)起允許英格蘭地區的酒吧、餐廳及髮廊恢復營業。但英國政府表示,民眾仍然要在公眾場所遵守社交距離措施,否則仍有引發新一波疫情的風險。

【英國疫情】疫情反彈照解封 約翰遜:國家未出困境 籲國民自律

【英國疫情】約翰遜父親出遊挨轟 在野黨批雙重標準

英國廣播公司(BBC)報道,英國政府實施近3個月的封鎖措施後,批准英格蘭地區的酒吧、餐廳等企業,由周六起可重開。英國貿易機構酒店業協會估計,本周末將有53%的酒吧及47%的餐廳重開,更期望可有900萬人次到訪。

英國財政大臣蘇納克(Rishi Sunak)表示,民眾可趁政府放寬限制措施,外出消費以振興英國經濟。他更表示:「我們需要重新學習,再次外出的感覺。」(We need to relearn what it's like to go out again.)

蘇納克也表示,民眾在遵守防疫指引的同時,也可外出就餐,以幫助挽救陷入困境的酒店生計。

【英國疫情】英國擬取消75國入境隔離 包括泰國澳洲

【英國疫情】約翰遜:疫情是災難 欲仿羅斯福新政救經濟

另外,英國政府也將社交距離限制,由目前的2米縮窄至1米的範圍,要求人們在公眾場合要與他人保持最少1米的社交距離。

英格蘭地區衞生總監惠蒂(Chris Whitty)也警告,酒吧傳播疫情的風險很高,如民眾不認真執行社交距離等防疫指引,確診數字會急速飆升,更有機會出現第二波疫情。

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯:何穎兒

▲ 英國首相約翰遜宣佈進一步放寬限制措施,周六(4日)起允許英格蘭地區的酒吧、餐廳及髮廊恢復營業。