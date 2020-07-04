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【溝通無障礙】美研手語翻譯手套　連手機App顯示文字、語音結果

科技 15:15 2020/07/04

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英國與美國手語兩者之間並不通用，來自加州大學洛杉磯分校（UCLA）的生物工程師團隊日前表示，已開發出手語翻譯手套，只須配合手機App就可將美國手語翻譯為英文及英語。

聾啞人士靠手語傳達訊息，惟遇上對方不懂手語的情況，又該怎樣溝通？有來自加州大學洛杉磯分校（UCLA）的生物工程師團隊日前表示，已開發出手語翻譯手套，只須配合手機App就可進行翻譯，包括文字及語音結果，便利與聾啞人士溝通。

開發團隊表示，手套上手指的部分均設有伸縮傳感器，由電感應紗線織成，能接收到手部動作及手指位置後，能得知代表手語中的單個字母、數字、單詞及短語﹐並向手背位置的電路板傳送訊號，然後再由電路板以無線方式將訊號傳至手機。

由於面部表情也是美式手語的組成部分，他們還為用戶準備了貼附式的面部感應器，作捕捉表情之用。團隊指，手套見前能以 98.63% 的準確率即時翻譯 660 種美式手語動作。

事實上，英國與美國手語存有極大差別，兩者之間的手語並不通用。不過透過此手套，就能將美國手語翻譯為英文及英語，有助打破隔膜。

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而目前手機App能以約每秒一詞速度翻譯，UCLA日前亦已申請了技術專利，未來冀增加支援更多詞彙翻譯，並加快翻譯時間。

在使用的材料方面，團隊指其物料較以往有的可穿戴翻譯手語手套輕量及便宜，成本僅約 50美元（約390港元） 。

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責任編輯：張寶燕

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