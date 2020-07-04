【美國疫情】特朗普長子女友確診 為總統競選團隊成員

美國的新冠肺炎疫情持續，美國總統特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）的女友吉爾福伊爾（Kimberly Guilfoyle）確診新冠肺炎。據悉，吉爾福伊爾為特朗普競選團隊籌募經費的成員，經常與特朗普出席籌款活動，也是特朗普身邊第3名確診的工作人員。

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美國《紐約時報》報道，吉爾福伊爾周五（3日）原計劃與小特朗普前往南達科他州，因特朗普（Donald Trump）當晚會於拉什莫爾山（Mount Rushmore，又稱總統山）演説，2人會出席並觀賞煙花匯演。

但吉爾福伊爾周五接受新冠病毒檢測的結果呈陽性，更是競選團隊中唯一確診的人，小特朗普則沒有確診。由於吉爾福伊爾染疫，她與小特朗普都沒有登上空軍一號前往南達科他州。

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51歲的吉爾福伊爾曾任霍士新聞台主播，目前為「特朗普勝利」（Trump Victory）籌款委員會的主席。她上月曾出席特朗普於俄克拉荷馬州塔爾薩的室内大型造勢會。該造勢會的部分競選人員、特勤局人員都先後確診。

除了吉爾福伊爾外，特朗普的1名隨從及美國副總統彭斯（Mike Pence）的發言人5月也確診。白宮為減低特朗普與彭斯的染疫風險，要求接近2人的工作人員都要定期接受新冠病毒檢測。

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責任編輯：何穎兒

▲ 美國的新冠肺炎疫情持續，美國總統特朗普長子的女友吉爾福伊爾（Kimberly Guilfoyle）也確診。