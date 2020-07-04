  • 33°C
香港時間 : 2020704日 (六) 14:01
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情】特朗普長子女友確診 為總統競選團隊成員

環球政治 13:08 2020/07/04

分享：

美國的新冠肺炎疫情持續，美國總統特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）的女友吉爾福伊爾（Kimberly Guilfoyle）確診新冠肺炎。據悉，吉爾福伊爾為特朗普競選團隊籌募經費的成員，經常與特朗普出席籌款活動，也是特朗普身邊第3名確診的工作人員。

【美國疫情】美國踏入國慶假期 確診連續3日破5萬

【美國疫情】特朗普堅持大型國慶活動 不強制戴口罩捱批

美國《紐約時報》報道，吉爾福伊爾周五（3日）原計劃與小特朗普前往南達科他州，因特朗普（Donald Trump）當晚會於拉什莫爾山（Mount Rushmore，又稱總統山）演説，2人會出席並觀賞煙花匯演。

但吉爾福伊爾周五接受新冠病毒檢測的結果呈陽性，更是競選團隊中唯一確診的人，小特朗普則沒有確診。由於吉爾福伊爾染疫，她與小特朗普都沒有登上空軍一號前往南達科他州。

【美國疫情】德州新令強制戴口罩 居民抗爭堅決反對

【美國疫情】美國2州一周病例增幅 為歐盟27國3倍

51歲的吉爾福伊爾曾任霍士新聞台主播，目前為「特朗普勝利」（Trump Victory）籌款委員會的主席。她上月曾出席特朗普於俄克拉荷馬州塔爾薩的室内大型造勢會。該造勢會的部分競選人員、特勤局人員都先後確診。

除了吉爾福伊爾外，特朗普的1名隨從及美國副總統彭斯（Mike Pence）的發言人5月也確診。白宮為減低特朗普與彭斯的染疫風險，要求接近2人的工作人員都要定期接受新冠病毒檢測。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯：何穎兒

美國的新冠肺炎疫情持續，美國總統特朗普長子的女友吉爾福伊爾（Kimberly Guilfoyle）也確診。

相關文章

【美國疫情】美國踏入國慶假期 確診連續3日破5萬
今日
【美國疫情】美國踏入國慶假期 確診連續3日破5萬
【美國疫情】特朗普堅持大型國慶活動 不強制戴口罩捱批
2020/07/03
【美國疫情】特朗普堅持大型國慶活動 不強制戴口罩捱批
【英國疫情】疫情反彈照解封 約翰遜：國家未出困境 籲國民自律
2020/07/03
【英國疫情】疫情反彈照解封 約翰遜：國家未出困境 籲國民自律
【美國疫情】德州新令強制戴口罩 居民抗爭堅決反對
2020/07/03
【美國疫情】德州新令強制戴口罩 居民抗爭堅決反對
【美國疫情】美國2州一周病例增幅 為歐盟27國3倍
2020/07/03
【美國疫情】美國2州一周病例增幅 為歐盟27國3倍
傳染病 疫情 特朗普 美國 白宮 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月04日 時間13:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO】港人申請入籍英國 點解要住滿5+1年？
【BNO】港人申請入籍英國 點解要住滿5+1年？
【BNO】入籍前要知 BNO與英國公民護照有何分別
【BNO】入籍前要知 BNO與英國公民護照有何分別
新型冠狀肺炎全球疫情（07月04日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月04日 時間13:00）
【BNO】英國居留搵工不容易 英企2日狠裁1.2萬人
【BNO】英國居留搵工不容易 英企2日狠裁1.2萬人
【BNO移民】英國買樓容易了？樓價8年來首次下跌
【BNO移民】英國買樓容易了？樓價8年來首次下跌
馬來西亞「第二家園」暫停至年底 港人申請未見急增
馬來西亞「第二家園」暫停至年底 港人申請未見急增