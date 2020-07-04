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【騰訊股價】騰訊股價飈升　誰人買貨？

金融經濟 12:02 2020/07/04

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騰訊 （00700） 股價創新高，高見529元，騰訊股價走勢凌厲，尤其是在股價突破500元後，更以接近90度的走勢飈升，究竟誰在買貨？

納指創新高，在反映環球投資者看好科技股，騰訊因而被看高一綫，就算騰訊在5月初突破420元的水平，創兩年高位，市場亦不會奇怪。據中央結算系統持股紀錄（CCASS），直到騰訊6月中創新高前，當時掃貨最勁是代客持貨券商，是大摩香港、滙豐、渣打、德銀、摩通及花旗，總共淨增5600萬股。

藍圈為傳統大型券商買貨，紅圈為北水主力掃貨期。

到6月19日開始，騰訊股價90度飈升，主要買貨的是北水，淨掃入1459萬股，德銀再買入848萬股；反而先前買入的主力大行滙豐、大摩，總共淨沽出1220萬股，已即時獲利。

傳統意見認為，北水買入的股份，落盤速度進取，暴力上升的情況明顯。5月初各大證券行合奏的突破走勢，約個半月騰訊股價才升9.8%，北水6月19日開始的攻勢，約兩周便令騰訊抽升15%。

北水繼續買，或是滙豐、大摩的客戶轉身再買，會是騰訊延續神話的關鍵。

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