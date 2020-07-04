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TikTok致函印度稱中方要求也不會交出數據　承諾投資當地10億美元

金融經濟 11:46 2020/07/04

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TikTok致函印度稱即使中方要求交出用戶數據，也不會答應。

印度以國家安全為由下架59款中國應用，當中涉及字節跳動旗下包括TikTok（抖音海外版）在內的三款應用。路透報道，TikTok首席執行官Kevin Mayer致函印度政府強調，中國政府從未要求提供用戶數據，倘若政府提出要求也不會答應。他補充，印度用戶數據存儲在新加坡的服務器中。

Mayer在信中提及，已承諾在印度投資10億美元，涉及超過3500名直接和間接員工，以及覆蓋14種語言的內容。此外，公司已經宣布在印度建立數據中心的計劃。

報道引述知情人士表示，這封信是在TikTok與印度政府下周舉行會議之前發出的。

TikTok作為海外版，在內地無法使用，為了吸引全球用戶，TikTok一直與中國母企保持距離。若按用戶規模計算，印度是其最大的市場，美國緊隨其後。

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編輯：陳華

經濟 中國 印度 美國 字節跳動 抖音

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