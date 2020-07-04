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【美國疫情】美國踏入國慶假期 確診連續3日破5萬

環球社會熱點 11:40 2020/07/04

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美國的新冠肺炎疫情持續惡化，周五（3日）再增近5.2萬人確診新冠肺炎

美國的新冠肺炎疫情持續惡化，周五（3日）再增近5.2萬人確診新冠肺炎，已為該國連續第3日的確診人數突破5萬人。由於周六（4日）為美國獨立日，多個地區都會有慶祝活動，恐令疫情擴散風險大增。

【美國疫情】特朗普堅持大型國慶活動 不強制戴口罩捱批

【美國疫情】德州新令強制戴口罩 居民抗爭堅決反對

根據美國約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的疫情追蹤數據，美國由7月1日至7月3日，連續3日的確診人數突破5萬人，周四（2日）增5.23萬人確診創歷來新高，周五也錄得5.18萬宗確診病例。

加州、亞利桑那州、德州和佛羅里達州本周的確診病例都創新高，其中佛羅里達州周五更有9,500人確診，德州周三（1日）有9,300人確診。

美國接近20州已暫停解封計劃以遏制疫情擴散，而其他州也採取額外措施控疫情，包括紐約州、新澤西州和康涅狄格州早前發布旅行限制，要求來自8個感染率高州分的人士，抵達後要接受隔離14日。

【美國疫情】美國2州一周病例增幅 為歐盟27國3倍

【美國疫情】特朗普轉軚戴口罩 自比西部英雄獨行俠

美國總統特朗普（Donald Trump）面對疫情反彈，仍堅持如期舉行「向美國致敬」（Salute to America）的大型國慶活動，更不強制要求出席的民眾佩戴口罩。多個地區都憂慮大規模的慶祝活動，會吸引大批民眾聚集，大幅增加感染的風險。

多個地區都試圖阻止大批民眾聚集於戶外慶祝，其中邁阿密和洛杉磯都暫停開放海灘，德州也禁止進行漂流水上運動，部分城市贊助的慶祝活動也改為現場直播。

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責任編輯：何穎兒

 

 

 

 

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