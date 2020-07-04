【iPhone傳聞】真的取消附贈充電器？蘋果正調查用戶習慣

▲ 據外國科技網站《9to5mac》報道，蘋果正在進行網上問卷調查，了解用戶如何處理舊手機的充電插頭。

多方消息指出蘋果iPhone 12系列可望如期於今年9月發布，而日前更有「最強蘋果分析師」之稱的天風證券分析師郭明錤預計，iPhone 12會取消隨機附贈耳機及附贈充電器。據外國科技網站《9to5mac》報道，蘋果正在進行網上問卷調查，了解用戶如何處理舊手機的充電插頭。令一眾果粉也認為此舉或暗示蘋果正作評估，是否取消隨機附贈充電器。

是次收到有關問卷的包括美國、中國內地、巴西等地果粉，該問卷中問及用戶使用充電器的習慣，如怎樣處理上一部iPhone的充電器，就 提供選項包括給親友使用、回收、遺失或隨便亂放、失靈或已損壞等。

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而郭明錤日前的預測又指，蘋果為節省成本，下半年起的iPhone SE或同樣取消附贈充電器。另有說法則指，蘋果會再推出20W的大功率快充充電器，其中郭預測，新款20W充電器將在第三季大量生產，5W與18W充電器將在今年底前結束生產，12W則在9至12個月後停產。

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責任編輯：張寶燕