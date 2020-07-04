【宏觀中國】痛失中標資格　格力疑被美的篤灰造假

中國移動集團近日發布公告指，格力電器（深：000651）在招標中弄虛作假，被取消中標資格，招標關於中移動在2020至2021年高壓離心式冷水機組集中採購項目。是次造假，還會影響後續三年內格力參加同品類產品採購的綜合評分，可謂損失慘重。

據內地報道，該次採購總規模約4億元人民幣，格力本來中標份額為30%，換言之，造假事件將令公司痛失逾億元的訂單。

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後來，格力發布聲明指，公司被取消中標資格，屬於申報過程材料整理失誤，並非為了達到中標目的虛標技術參數、虛標能效參數行為。同時，公司表示網上存在惡意誹謗的同行企業所為，將保留追究其法律責任的權利。

引述內地報道，格力在聲明中提及，經公司調查事件是因廣東某某同行企業所為，令行內另一巨頭美的集團（深：000333）的名字呼之欲出。

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據了解，美的在是次中移動公開招標中，佔標70%，即是若格力被取消資格，美的將獲得全數份額，成為最大贏家。對於舉報傳聞，美的並未回應事件。