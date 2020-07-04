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【假日好去處】由中環出發唔使半個鐘就到 一次過滿足小朋友三個願望

股樓投資 07:30 2020/07/04

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隨著疫情有所減退，每逢假日，香港的旅遊熱點也堆滿出來「抖抖氣」的遊人，西貢、大澳、各大小沙灘等熱點也是人山人海。想避開人潮? 環境清幽的大嶼山愉景灣是個不錯的選擇。由中環3號碼頭乘坐渡輪往愉景灣，船程只約25分鐘便到達這個「香港世外桃源」，交通便利，小朋友來到這裡，除了可以在沙灘玩沙及在海中玩水，更可以在全港唯一的沙灘遊樂場上大玩多款香港罕有的遊樂設施，能一次過滿足小朋友三個願望。

由中環乘船前往愉景灣只需25分鐘


位於大嶼山東北的愉景灣，佔地約650公頃。愉景灣主要環繞大白灣、二白灣及稔樹灣興建，背山面海，建築以歐式風格為主，猶如外國小鎮一樣充滿異國風情。除了是外國人聚居的集中地，也是港人消閒度假的勝地，吃喝玩樂設施一應俱全，也是個遠離繁囂親子遊的假日好去處。

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愉景灣有不少特色餐廳

沙灘上人流不算多，十分舒暢


小編於上一個周末到愉景灣遊玩，由於天氣太炎熱，於當天下午3時才由中環出發，避開中午烈日當空的時段。由中環乘坐渡輪到愉景灣，碼頭旁就是臨海露天美食區D'Deck，匯聚各國特色餐廳，坐擁優美海景。再向前走數分鐘，就到達400米長的大白灣沙灘，幸運地這天沙灘的遊人不算多，也有很多大樹在沙灘旁，在樹蔭下舖上地塾，小朋友就可以盡情玩沙。

 

小朋友可盡情地玩沙


喜愛游泳的小朋友也可以在大海中玩水，這裏也有更衣間及淋浴間，非常方便。但注意這泳灘只設有防鯊網，但沒有救生員當值，家長務必要小心照顧的小童。

沙灘水清沙幼


沙灘的盡頭，就是全港唯一、也是最大的沙灘遊樂場，該沙灘遊樂場自2017年引入多款香港罕有的遊樂設施，及至2019年底進一步擴建沙灘遊樂場，在全新遊樂設施加上香港罕有的繩網連滑梯、Supernova「風火輪」、全港遊樂場獨有的飛天吊索及可容納多人一同玩耍的特色鞦韆等。同時也設有遊樂組合設施，包括攀爬架、滑梯、小型繩網、繩索吊橋、小型梅花樁、斜行走道等，讓小朋友在遊玩過程中訓練手腳協調、平衡力及大小肌肉運用。全新組合設施既可獨立玩耍，亦可讓小朋友發揮創意，分組以不同設施為起點作賽。讓不同國籍、年齡層的小朋友可以一同在安全舒適的遊樂場玩耍，寓學習於娛樂。

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建在沙灘上的遊樂場有大型滑梯

全港遊樂場獨有的飛天吊索十分刺激好玩

遊樂場的設施適合不同年齡的小童（相片來自香港興業網站）

遊樂場真的很大啊!（相片來自香港興業網站）


與小朋友到訪愉景灣，除了到訪沙灘遊樂場，還可以到訪愉景灣北商場。由愉景廣場漫步，途經中央公園、林蔭大道等可前往。或者直接乘搭區內免費接駁巴士、收費巴士等也可以前往愉景北商場。這邊的景點包括純白色三角形玻璃教堂海濱白教堂。也可到歷奇王國EpicLand玩樂，不過這次小編沒有到訪愉景北商場這一邊了。據網站資訊，位於愉景北商場的歷奇王國EpicLand，擁有亞洲最大的室內滑梯以及各種趣味的遊戲與活動，包括亞洲最大室內滑梯「彩虹滑梯」、緊張刺激的Air Trek空中漫步，還有五層高的玩樂區、攀爬區、飛索Zipline、Leap of Faith以及彈床區等。

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EpicLand擁有亞洲最大的室內滑梯以及各種趣味的遊戲與活動（圖片來自香港興業網站）


愉景灣的消閒玩意多得可以足夠玩足一日。交通方面，由於私家車是不能駛入愉景灣的，想造訪可以利用公眾交通工具包括巴士及渡輪，或是的士進入，巴士及渡輪班次都非常多，相當方便。

 

前往愉景灣方法：

1. 由中環三號碼頭，乘搭渡輪航程約為25分鐘（八達通成人及小童票價每程為46元及23元）

2.由港鐵東涌站，乘搭DB01R巴士往愉景灣碼頭

3.由港鐵欣澳站，乘搭DB03R巴士往愉景灣碼頭

4.由欣澳港鐵站，乘搭DB03P巴士往愉景北商場

 

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撰文 : 陳詠妍

愉景灣 渡輪 玩樂 疫情 商場 好去處
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