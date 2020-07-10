【企管「徐」意門@iM網欄】由銀行實習生到證券行管理層 難忘的兩個來電

感謝iMoney邀請我執筆撰寫專欄，令我受寵若驚，一方面擔心自己不能按時交稿，另一方面也對於自己的文章，能否符合雜誌社的嚴格要求，不甚確定。但既然答應了，只能迎頭而上，總不能令讀者失望。作爲本欄的「開荒」文，就先讓各位讀者認識一下我吧！

我的職業生涯，從80年代中期踏出校門開始。當時適逢中英談判的關鍵時期，政治前景不明朗，寄出了100多封求職信，待業半年，最後只收到一個答覆。我的第一份工作是銀行實習生。以前在中資銀行實習，其實與「拜師」無異，實習生會被指派到不同部門邊做邊學。如果遇到好的「師父」，肯悉心教導，學習自然事半功倍。我很幸運被派到進出口押匯部實習，學習信用狀（Letter of Credit），是國際結算的其中一種。由於那時香港的轉口貿易生意蓬勃，所以這在當時是非常受歡迎的部門。而更幸運的是，我拜得了一位「明師」，在他的循循善誘下，總算鍛練出一點紥實的銀行業務基礎。

及後，看著內地的銀行業逐漸開放，機遇漸顯，於是我便自告奮勇申請派駐上海和深圳，負責代理行（銀行與銀行間的業務）的工作。這對當時一丁點國語也不懂的我而言，實在是很大的挑戰，與此同時，我還被指定為其中一名教學導師，負責教授信用狀的實務。幸好來自全國省市的學員，都很有耐心地聽我用標準的「港式國語」講課，而在不停進行的「國語實踐」任務中，慢慢地我的「半桶水」國語也操練過關了。隨後我便順理成章地，被調派到新成立的中國業務部門，開始了銀團貸款、項目融資等工作，這都是屬於我人生第一階段的基本訓練。幾年後我離開了中資銀行，輾轉到了日資、加資和華資等金融服務機構工作。

第一個來電

有一天，我收到了一個電話，一把似曾相識的聲音從話筒中傳來：「徐生，你有興趣加入我們新成立的香港分公司嗎？」原來她在國內四大銀行之一工作，負責國際業務的主管，她即將調職到香港擔任總經理，希望邀請我加入香港分行擔任管理層。我好奇地問：「為甚麼找我？」

她把原因徐徐道來，原來她看見我多年前隻身前往内地，在全新的工作環境中（當年香港的生活水平及工作條件均優於內地）努力挑戰自我，表示欣賞；而且我當時在工餘時間，也樂意義務幫助英文水平較薄弱的内地同事補習英語、教授國際結算的知識，提升他們對國際業務的應對能力，凡此種種，均令她印象深刻。想不到一點點小事，居然也會讓人看在眼裏，記在心裏。

第二個來電

在銀行業耕耘了一段日子後，又一個電話，令我的職業生涯來了個大轉彎。第二個電話來自第一份工的上司，當年她離開銀行界後轉投證券行業，正是用人之際，她想起了我，看看我有沒有興趣加入。當時自己的第一想法是：「當前高薪厚職為何要轉工？做自己熟悉的工作不是更穩定嗎？」不過，最後還是給自己找到了一個藉口：「為何不給自己一個機會？是時候離開舒適圈了！」

就是憑著這個信念，當年半途出家，義無反顧地投入到新的工作領域。在20多年期間，我從頭學習了證券、期貨、外匯、企業融資及財富管理等專業知識，參與具體實務工作，同時擔任不同部門的管理工作，繼而一步步地晉升為高級管理層。這兩個來電，給我帶來了很大的啟發和反思。在職場上，打工仔總希望年年升職加薪。這是人之常情，但我們可有問過自己：「我們為企業付出了甚麽呢？」

「在其位，謀其政，履其職，盡其責」，是員工的基本操守。身爲合格的機構管理者，不應該只看業績、只關注公司盈虧（Profit & Loss），更重要的是，要以身作則，帶頭學習，為屬下樹立一個好榜樣，同時也要不忘關懷員工的身心健康和工作情緒，盡己之力，幫助員工發揮所長，這才是管理者應該履行的責任。本人的「企管徐意門」專欄，説的就是有關管理的小故事。第一篇文章，就從這兩個來電出發。

作者_徐聯安簡介： 徐聯安 , J.P.，現為亨達集團主席，負責集團環球及策略發展，擁有超過廿多年銀行、證劵業及資產管理的高級管理經驗。熱心社會服務，多年來擔任多項公職，如香港證券業協會主席、教育局優質教育基金督導委員會主席、金融發展局人力資源小組委員等。

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