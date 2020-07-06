【台灣有樂@iM網欄】用「粽」不用「糭」 台灣糭子分南北

因為端午節的原故，上個禮拜在台灣有一連四天假期。而這種連續幾天的假期，在台灣稱之為「連假」。但大家千萬不要誤會，以為台灣端午節會放很多天假，其實正式假日只有一天。但因為端午節當日是星期四，為了讓台灣民眾可以有連續四天的假期，所以就硬性規定所有上班族在前一個星期六一定要上班，用來換取之後的星期五是假期，然後再緊接星期六星期日，所以全台灣的上班族都有四天連假。

因為疫情的緣故，大家都不能夠到其他國家旅遊，所以在這四天連假，住在台灣北部的，都往中南部地區跑。除了造成南下大塞車，人們塞滿觀光景點之外，也造成飯店旅館價格暴增。有朋友在端午節前一星期，在網絡上找尋端午節假期住宿。發現一間原本最多只賣3000多台幣一個晚上的旅店，在端午節假期期間竟然要90,000台幣.. 對，你沒有看錯，是真的90,000台幣！30倍之多，你說誇張不誇張。

雖然我在台灣的朋友真的不少，但這種連續假期，我真的要孤單一個過。因為很多住在台北的人，他們的父母及老家其實都在中南部，所以很多朋友除了去度假，也有很多朋友是回家探望父母家人，所以在這個時候，台北的人流反而比一般的週末來得少。因為我身邊的朋友大多成家立室，所以在這四天連假中，我的朋友不是回去探望父母，就是一家人出去玩。試問我這個港仔又怎麼好意思打擾呢？結果，這幾天我幾乎都沒有出門。幸好，有朋友的媽媽包了手工糭子，分了一些給我。我朋友媽媽包的是北部糭。台灣糭子，有分南部糭和北部糭。其實用料和食材都差不多，差異是在於製作過程。北部糭的處理方法，是先把糯米、紅蔥頭，及其他食材，炒至六分熟，然後再以麻竹葉包成三角錐體。至於餡料方面就有豬肉、冬菇、花生、鹹蛋黃、蝦乾等等。至於南部種的製作方法，跟香港吃到的糭子的製作方法都差不多。都是將糯米加入餡料，用糭葉包成糭子形狀，在拿去蒸或直接掉進水裏煮。

但無論是南部糭或北部糭，都會放一個香港糭比較少放的東西，就是栗子。也有一些會用滷蛋，來代替鹹蛋黃。

除了以上所說的差別之外，用字方面，台灣跟香港也有不一樣的地方。香港用的是「糭」字，而台灣是用「粽」字。而且很多台灣人一看到「糭」這個字，連讀都不會讀。所以香港朋友，以後有機會到台灣想吃糭子，記得要用「粽」這個字來搜尋。

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