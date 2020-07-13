【跑馬看花@iM網欄】疫情激發跑友善心 強身健體之餘更為抗疫而跑

為抗疫而跑

大家好！我是一名從事公關工作的業餘跑友，很高興有機會在這個平台班門弄斧，分享自己的跑步經歷。開始跑步是七、八年前的事，最初主要為了減肥，後來參加了幾個10公里比賽後，心思思想挑戰馬拉松。不過自知自控能力奇差，又欠缺毅力，不可能靠自己的力量完成訓練，於是在網上找尋訓練班，希望透過群體的力量達到目標。一次機緣巧合，在互聯網看到一個長跑訓練班接受報名，便投身這門運動，展開了一場自虑的旅程。

一般業餘跑手通常需要大概３至6小時完成全馬。但我往往覺得，最艱難的一刻並非在跑道上，反是在電腦前報名的一刹，因為知道手指頭按下去送出的不僅僅是一份報名表，而是一個為期3個多月的訓練承諾。

自2012年參加上海馬拉松，至今已經跑了18個比賽，最遠跑到美國東岸芝加哥，最熱跑在超過攝氏30度的芭堤雅街頭，最高跑在海拔2000多米的不丹高山，最詭異的莫過於在平壤「被監察」下完成比賽，將來有機會在這個專欄和大家一一暢談。

今期主要想談談肺炎疫情對跑步的影響。自1月份疫情在香港蔓延，各運動場館、健身室暫停開放，大大小小的體育活動如瑜珈、泰拳、舞蹈也全線暫停。大家為了保持健康，回歸最方便簡單的運動，也就是穿上運動鞋，到街上慢跑。即使在疫情最嚴重的期間，街上仍有不少緩步跑的朋友。這樣的情況不止在香港，每當新聞報道外地政府放寬隔離措施，電視鏡頭總會出現在街上跑步人士的身影，再次證明跑步的確是最廣泛及大眾化的運動。

除了為強身健體外，亦有不少人為社會上有需要的人而跑步。肺炎疫情激發全球跑友的善心，希望利用雙腿的力量，透過跑步籌募善款，為抗疫出一分力。美國一名男跑友在攝氏33度高溫下，以近18小時完成160公里的距離，籌募超過一萬美元為紐約醫護人員購買運動鞋。英國則有另一名跑手選擇在家中進行挑戰，花了3小時45分鐘在客廳來回跑4500個圈，為慈善組織籌募二千元英鎊。類似的故事在香港也有發生，有業餘跑手在香港舉行跑圈籌款，於指定時間內在田徑場上不斷繞圈跑，並邀請朋友以圈數捐款，獲得不少跑友和善長人翁的支持，籌得不少善款。

一項簡單的運動，從利己到助人，化力量為善款，幫助有需要的人。肺炎疫情雖然可怕，但也同時顯示大家既創意又善良的一面。

作者_公關跑友簡介： 因為饞嘴，加上易胖，數年前誤墮跑網。最愛馬拉松旅行，搭「11號巴士」遊歷42.195公里的湖光山色或城市風貌，再配以當地的美酒佳餚，人生一樂，莫過於此！從跑步悟人生、交朋友、消脂肪、再添卡，立志跑遍五大洲，不計速度，只求完賽獎牌。

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