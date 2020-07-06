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【賢行軼事@iM網欄】 新時代新面貌 如何打造營銷平台？

名人薈萃 08:33 2020/07/06

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營銷可以有千變萬化的方法，但很多時是相類似意念的轉化，以新面貌重新體現。因為網上銷售盛行，大家常用「平台」這詞，把很多不同的東西放在一起，但其實實體店也有很多類似有趣案例。

十多年前有一波足球狂熱時期，在旺角朗豪坊有一家佔地7,000多平方尺的足球概念店。對，不是運動用品店，是主要售賣足球產品的店舖，那裡便是一個實體的「足球平台」。店舖設計把球場構念搬進店舖，球員通道、售票處都有，試鞋的椅子是球場的後備席，而地下則是人造草地，穿上球靴馬上在最適當的地方測試，對真正用家來說怎會不爽？若賣水上用品，不知道會否打造一個室內人造沙灘或泳池呢？那一定也非常有趣！硬件本身已提供到一個宣傳、營銷之效，但單單硬件是不足夠的，客人多去幾次便不新奇了，主題樂園也要推陳出新，常有新刺激給客人，或許是給一個客人重臨的理由。

軟件上如何打造一個平台呢？就是將所有與主題關聯的都在這實體平台發生，對這家店來說，就是「足球」。所有喜愛足球的粉絲希望見到甚麼，都放在這裡，這裡便是一個平台。球衣、球靴和一切裝備？理所當然吧！要更深化，就是除了普通店舖也能找到的班霸球衣外，也需比較小眾的球會，當然賦予球衣靈魂的印字和臂章不可少，但這些都是意料之內的事。

要聚集人流就需要有趣的東西看，當時收費電視力吸觀看直播的球迷，對球迷來說，同一場比賽的精華片段可以看了又看，在店舖裝上大電視重播收費電視提供的每週精華片段，差不多已是吸納球迷的保證。除了單純看專業賽事，參與性是很多零售店希望做到的事，但總不能在店裡讓客人踢球吧！足球機太「傳統」，現今最佳的替代品就是電視遊戲，在店舖放置兩台實況足球的遊戲機試玩站，年輕一代的客人又聚過來了。人有一個慣性，對一件商品見得越多，會越看越順眼，越看越想擁有，但總不能刻板地一件一件球衣給你看，當喜歡足球的人，被吸引了去一處聖地，看電視、玩遊戲都看到球衣，根本是要他們密集式面對引誘。

還有更多元素，如足球學校表演和招生，球迷會招收會員和購物優惠活動，銀行推廣球會信用卡，足球相關的精品、玩具都有，最轟動的是國際級球隊和球星的到訪活動，這些都是該店初期打進市場的優勝之道，運動品牌的宣傳反變得是基本動作了。

或許你會說那是大投資的營銷，平台式營銷其中一個精髓在於互相合作，攤分成本，各人拿出自己的主產品放在一起，營造一個氛圍，觀看著球賽精華片段比街站易拉架更吸引，現場馬上申請，遊戲機更是容易令人迷上。這在經濟下行時尤其值得嘗試，當然財雄勢大的大品牌，要個人獨攬營銷方向和成果，可能不屑與其他人合作，但個別產品各自花的小投資，若能無違和感地集合起來，就是大項目了，互有共同點的不同產品放在一起的化學作用和受關注度，絕對比任何一個產品自己單打獨鬥來得大。

今天，也許是建立一個平台的好時機了。

作者_廖寶賢簡介：

行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

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撰文 : 廖寶賢、編輯：邊婕

欄名 : 賢行軼事

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