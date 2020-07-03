【港區國安法】加拿大：暫停與港引渡協議　並禁止出口敏感軍用物資

「港區國安法」落實後，加拿大政府發表聲明，指加拿大將暫停與香港達成的引渡協議，並將同時禁止向香港出口敏感軍用物資。

加拿大外交部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）發表聲明，指對通過「港區國安法」嚴重關注（serious concern），皆因相關法例透過「秘密方式」立法，過程沒有香港立法、司法，以至市民參與，屬於「違反國際義務（in violation of international obligations）」。

加拿大聲明原文：https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2020/07/canada-takes-action-following-passage-of-national-security-legislation-for-hong-kong.html

聲明指出，加拿大政府不會允許出口敏感（sensitive）軍用物資到香港，亦將暫停與香港的引渡協議。聲明又稱，加拿大已更新了其對香港的旅遊建議，以反映「港區國安法」落實後的潛在風險。

加拿大補充，將與伙伴（partners）合作，以保護國際間的人權與法治。

香港目前有約30萬名加拿大人居住。

國安法條文（全文）《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》

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