【筍盤推介】新淨靚裝可即入住勁近港鐵站 叫價比同類低水4%
股樓投資 08:00 2020/07/05
踏入7月樓市再熾熱，日出康城新盤SEA TO SKY熱賣，將軍澳站及康城站一帶二手市場氣氛也受帶動。以下介紹的放盤為君傲灣兩房單位，物業最大吸引之處為鄰近港鐵將軍澳站，加上屋苑自設會所，基座亦設有購物商場，故深受用家及換樓人士喜愛。單位叫價由820萬元，叫價較屋苑同類單位平約4%，也銀行估值更平11萬元，適合換樓人士。
放盤詳細資料如下：
|物業地址：
|將軍澳站君傲灣3座中層L室 (物業編號: M200293462)
|實用面積：
|493平方呎
|間隔：
|2房
|叫價：
|820萬
|賣點：
|
以下為單位相片：
有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：
https://bit.ly/3g4hyXa
．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 陳詠妍