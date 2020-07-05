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【筍盤推介】新淨靚裝可即入住勁近港鐵站 叫價比同類低水4%

股樓投資 08:00 2020/07/05

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踏入7月樓市再熾熱，日出康城新盤SEA TO SKY熱賣，將軍澳站及康城站一帶二手市場氣氛也受帶動。以下介紹的放盤為君傲灣兩房單位，物業最大吸引之處為鄰近港鐵將軍澳站，加上屋苑自設會所，基座亦設有購物商場，故深受用家及換樓人士喜愛。單位叫價由820萬元，叫價較屋苑同類單位平約4%，也銀行估值更平11萬元，適合換樓人士。


放盤詳細資料如下：

物業地址： 將軍澳站君傲灣3座中層L室 (物業編號: M200293462)
實用面積： 493平方呎
間隔： 2房
叫價： 820萬
賣點：
  • 將軍澳市中心黃金地段
  • 基座18萬呎PopCorn商場
  • 至強鐵路優勢 生活便利
  • 罕有市區大型會所
  • 新淨靚裝 間隔實用 四正2房
  • 較銀行估價平11萬元
  • 較同屋苑呎價平3.59%

以下為單位相片：

君傲灣於2006年入伙，樓齡約14年

主人房間隔也實用

浴室感覺高雅

客廳外連露台

單位設有入牆櫃，增儲物空間

客廳為間隔四正

 


有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：
https://bit.ly/3g4hyXa

．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

 

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撰文 : 陳詠妍

放盤 二手市場 商場 港鐵 將軍澳 君傲灣
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