【筍盤推介】新淨靚裝可即入住勁近港鐵站 叫價比同類低水4%

踏入7月樓市再熾熱，日出康城新盤SEA TO SKY熱賣，將軍澳站及康城站一帶二手市場氣氛也受帶動。以下介紹的放盤為君傲灣兩房單位，物業最大吸引之處為鄰近港鐵將軍澳站，加上屋苑自設會所，基座亦設有購物商場，故深受用家及換樓人士喜愛。單位叫價由820萬元，叫價較屋苑同類單位平約4%，也銀行估值更平11萬元，適合換樓人士。



放盤詳細資料如下：

物業地址： 將軍澳站君傲灣3座中層L室 (物業編號: M200293462) 實用面積： 493平方呎 間隔： 2房 叫價： 820萬 賣點： 將軍澳市中心黃金地段

基座18萬呎PopCorn商場

至強鐵路優勢 生活便利

罕有市區大型會所

新淨靚裝 間隔實用 四正2房

較銀行估價平11萬元

較同屋苑呎價平3.59%

以下為單位相片：

▲ 君傲灣於2006年入伙，樓齡約14年

▲ 主人房間隔也實用

▲ 浴室感覺高雅

▲ 客廳外連露台

▲ 單位設有入牆櫃，增儲物空間

▲ 客廳為間隔四正



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https://bit.ly/3g4hyXa

．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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