【港股小知識】點解要有B？　你又知唔知？

喺香港剛考到車牌的駕駛者，頭一年揸車要掛住「P牌」，原來在股票市場，未有盈利的生物科技公司，都要掛「B牌」，在股份名稱後面加上B字，大家又知唔知點解呢？

本身要在主板上市，需要有3年合計溢利達5000萬元，其中最近一年達2000萬元，但對於在研發階段，未有盈利的生物科技公司，以上條件不是易事，故港交所（00388）2018年4月底，簡化部分上市條文，推出新的主板上市規則， 第十八A章。一次過容許未能通過主板財務資格測試嘅生物科技、同股不同權，以及第二上市嘅公司來港上市。有指當年是為了阿里巴巴（09988）上市鋪路，順便吸引大型生物科技公司來港招股集資。

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根據條文，未有收入生物科技公司，最少要達到以下主要要求，才能在港上市。(1) 上市時的市值至少達15億元；(2) 最少有一項核心產品已通過概念開發流程，產品類型包括藥劑（小分子藥物），生物製劑，醫療器材（包括診斷器材）以及其他生物科技產品，該產品須由EMA（歐洲藥品管理局），FDA（美國食品和藥物管理局）或 NMPA（中國國家食品藥品監督管理局）等主管當局認可管理。

(3)上市前最少12個月一直主要從事核心產品的研發 ；(4) 上市集資主要用於研發，以將核心產品推向市場 ；(5) 申請人應在首次公開招股至少6個月前，已得到至少一名資深投資者相當數額 的投資 ；(6)上市前最少兩個會計年度一直從事現有業務 ；(7) 申請人應確保有充足的營運資金，以應付上市文件刊發之日起至少12個月開支的125%。

對規模較多的生物科技公司來說，以上要求可謂合理，而且上市集資有助加快她們拓展速度，因此近2年已吸引超過10隻B股來港上市。

司機掛P牌夠12個月就可「甩P」，生物科技股只要達到一定要求，也可以「甩B」。

信達生物(01801) 上月底公布，根據交易所證券上市規則第18A.12條向聯交所作出的申請，已授出批准上市規則第18A.09至第18A.11條不適用於公司。由於相關規則不適用，公司的股份名稱將不再加上標記「B」。

公司表示，現已符合上市規條例下的市值及收益測試要求。集團於今年6月19日的市值超過664億元，遠高於B股規定的40億元。其於截至去年底止年度的總收入為10.5億元人民幣(約11億元)，亦遠高於該B股規定的5億元。集團指除B後，其股份可能被考慮納入各類恒生指數。

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