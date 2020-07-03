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【大行點睇】高盛稱確信買入　大幅上調中芯目標價83%至...

股樓投資 23:37 2020/07/03

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受益於中美角力的全國晶片代工大廠中芯國際(00981)，今日除再大升5%，也再獲大行唱好。高盛發表研究報告指，中芯40nm－65ｍｍ制程工藝的高利用率，以及14nm制程工藝的擴展，預計今年至2025年的收入及盈利複合年增長率分別為22％及42％。該行將其目標價由23元上調83％至42元，較現價33.25元再有近三成升幅，評級為「確信買入」。

相關文章：【港股追蹤】中芯再升8%就快見30元　傳A股明日定價又炒AH折讓？

高盛指，預計中芯將繼續其技術遷移，從今年的14ｎｍ遷移到12ｎｍ；後年遷移到８nm；2023年及2025年分別遷移至７nm及５nm。該行又預計，12nｍ及14ｎｍ的產能,在2021及2022年底分別由12k wpm 上升至30ｋ及36k wpm。因此，高盛把其2021至2022年的每股盈利預測，分別上調4％及3%。

除了中芯，高盛亦大幅提升另一晶片股華虹半導體(01347)目標價65%至38元。該行指，由於需求增加，以及內地客戶的能力好轉，認為功率半導體具潛在增長空間，華虹未來3年的盈利預料將錄得強勁增長，預料屆時分別增長43％，29%及32%。因此該行對公司看法更為正面。高盛上調華虹半導體目標價65%至38元，評級則為「買入」。
　　

相關文章：【港股追蹤】中國晶片技術點？　中芯A股招股書話你知

撰文 : 投資組

中芯國際（00981） 經濟

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