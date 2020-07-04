【至叻板塊】A股氣勢如虹　牛市風向標彈起

大市氣氛勁，各個板塊的升幅亦零舍誇張，好像今周強勢榜首的板塊，整個板塊共有13隻股，平均升幅竟達21.3%，要不是升幅全面，就是其中有幾隻有驚人漲幅。 而且，今周前四都錄得雙位數的升幅，也是近月少見的現象。

至叻榜冠軍是有「A股牛市風向標」之稱的中資券商股。不僅A股勢勁，帶動整個板塊。同時，又市傳中信證券（06030）與中信建投（06066）合併的消息，不過整個板塊升得最多，卻不是傳聞中的主角，而是光大證券（06178）一周累升58.5%，之後才是中信建投、招商證券（6099）及申萬宏源（06806）分別漲34.2%、28.1%和27.3%。

歸根究柢，中央銳意在國內組成航母級的金融機構，藉此跟打入中國市場的外資機構爭一日之長短，是故未來收購合併的機會自然更多，估值過於低殘的券商股，自然有很大的修復空間。

以光大證券、招商證券和申萬宏源為例，現價僅相當於0.75倍、0.83倍和0.66倍市帳率，若然被看上成收購目標，至少售價也要在1倍或以上才合理，換言之，頗有想像的空間。

此外，上周談及的很有機會成下半年最牛板塊的電動車，再度上榜，平均漲幅達10.8%。同樣是板塊升幅全面，天能動力（00819）一周累升20.8%，超威動力（00951）、贛鋒鋰業（01772）、比亞迪（01211）股價均有雙位數升幅，未來值得密切關注這個板塊的發展。