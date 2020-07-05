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【派錢1萬】唔想買指數ETF？　不如試下追蹤商品

股樓投資 12:21 2020/07/05

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大家期待已久，「派錢1萬元計劃」上月21日已接受申請，結果截至周五（3日）已收到超過550萬人登記申請，當中有85%為使用電子途徑申請。

政府周五指，由於不少申請者利用電子渠道申請，減省銀行處理時間，1萬元有望最快於周一（6日）就收到。

收到之後點用好？買股投資都係個不俗選擇，上文為大家介紹過兩類追蹤內地指數的ETF。其實現時ETF追蹤的範圍相當廣泛，近自中港，遠自美國，甚至連追蹤商品價格的ETF也有。

F三星原油期（03175）

周五（3日）收報：2.772元

每手股數：200

每手入場費：554.4元

簡評：今年4月，紐約期油油價每桶跌至負數的時候，這隻ETF可謂成為城中焦點，不少投資者因此損手，其實此ETF追蹤的，並非紐約期油油價，而是追蹤標普高盛原油額外回報指數之表現，該指數以紐約期油期貨合約組成，缺點是每個月都需要轉倉，由於轉倉前後會出現價差，或有機會因此令ETF表現，與實際油價有所距離。近期油價重回每桶40美元水平，或吸引投資者重投這隻ETF，除非特別看好油價前景，否則這隻ETF未必是上佳之選。

爆發力：★★★☆☆（5星為滿分）

推介度：★★☆☆☆（5星為滿分）

相關文章：【派錢1萬】就快有錢收　諗定買乜好

SPRD金ETF（02840）

周五（3日）收報：1294.5元

每手股數：5

每手入場費：6,472.5元

簡評：此ETF為交易所買賣基金，投資目標為反映LBMA黃金價格（由IBA理）表現（扣除費用後），比起上述的原油ETF，更能跟貼相關資產價格走勢。金價近月有升無跌，疫情仍然未過，仍有避險需求，估計金價仍有上升空間，比起波動較大，不明朗因素較多的油價，買黃金ETF相信會更佳。

爆發力：★★★☆☆（5星為滿分）

推介度：★★★★★（5星為滿分）

撰文 : 古植平

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