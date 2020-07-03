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【著數優惠】政府派錢最快7月6日起到手  渣打客戶點樣攞到1萬蚊再贏埋迪士尼連住宿

理財智慧 22:21 2020/07/03

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政府宣布向合資格居民派發1萬元的計劃，於 2020 年 6 月 21 日至 2021 年 12 月 31 日接受登記起接受申請，並於明年12月31日截止，市民可透過個人銀行戶口或接收支票方式領取款項。當局指，截至昨日（2日）下午，共收到逾550萬個登記。政府今日(3日)公布，於6月21日至30日期間經銀行進行電子登記的約430萬名合資格人士，將可提前於下周一（6日）起經其指定的個人銀行帳戶收到款項，較原定的下周三(8日)為早。

渣打銀行表示，於6月21日至8月15日期間透過該行登記政府1萬元現金發放計劃，除可自動參加大抽獎，有機會贏取1萬元現金獎外（該行每星期會送出3份1萬元港元現金獎）。同時於6月1日至8月15日期間，如客戶為新啟動數碼銀行用戶並曾透過SC Mobile應用程式至少登入一次，更可獲得抽獎機會贏取香港迪士尼樂園及酒店奇妙住宿玩樂體驗，或 1萬元現金獎。
 
透過渣打登記政府HK$10,000現金發放計劃，豐富獎品包括：

獎品1：
(共24份)		 港幣$10,000現金獎 
 
獎品2*：
(共8份)    		 香港迪士尼樂園及酒店奇妙住宿玩樂體驗
– 香港迪士尼樂園酒店國賓廳套房或《魔雪奇緣》主題套房或《仙杜瑞拉》主題套房住宿一晚
– 樂園一日門票4張
– 迪士尼賞樂之旅 
獎品3*：
(共8份)		 香港迪士尼樂園及酒店奇妙住宿玩樂體驗
– 迪士尼探索家度假酒店海景客房住宿一晚連早餐
– 樂園一日門票4張
– 迪士尼賞樂之旅 

註：*只適用於新啟動數碼銀行之客戶

 

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撰文 : 陳詠妍

渣打集團（02888） 迪士尼樂園 個人銀行 住宿 著數優惠

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