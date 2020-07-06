【公關大娜移@iM網欄】 做刁前起底 花錢求安心 一葉知秋 追悔太遲

無意中發現英國有條Sarah’s Law，由於名字相近，故特別留意。千禧年時僅八歲的Sarah與兄妹在玉米田玩捉迷藏，不幸遭到綁架、性侵及殺害，一年後拉到罪犯Roy Whiting並判囚終身監禁。傷心欲絕的Sarah父母，不願再見到類似的案件發生，倡議警方將當地性罪犯的資訊公諸於世，以策兒童萬全。

美國的Megan’s Law、Jessica’s Law殊途同歸，都是針對兒童性罪案犯：包括知會所有小朋友父母，有前科的性犯罪者住進了自己的社區，或強制要罪犯戴上電子腳鐐、受到警方長期監視等。Clare’s Law是英國另一條保障家庭暴力的法例，36歲的Clare Wood曾多次向曼徹斯特警方投訴及備案，她指其男友George Appleton 不斷施以騷擾、脅逼及性凌辱行為，但一直被漠視、冷處理，最後Clare慘遭扼殺再被燒死，惡貫滿盈的Appleton，於案發 六日後， 在一家酒吧內畏罪吊頸身亡。這宗2009年的案件，促使英國政府三年後宣布，賦予民眾可查找伴侶暴力犯罪紀錄的權利。只需姓名、地址及出生日期，打101熱線即可查詢你想要的資料。

人名法案 世人銘記

英美的法例中，以人名為法案命名很常見，這些都是被害者或法案發起人的名字，背後都嵌有一個血淚故事，讓世人永遠銘記。每個社會都潛藏犯罪或意圖犯案的壞分子，香港也有不少，在「防範於未燃」方面，我們落於人後，至少我們迄今未有一通電話，可查找罪犯記錄的便利和安心。

假若屋苑內新近搬來的鄰居，行逕鬼鼠、形跡可疑，居民也苦無渠道查證其往績以作防犯。或者對於交往中的伴侶燃起防備之心，欲搜查其背景資料，除了幫襯私家偵探，相信暫無他法。還有令全港僱主頭痕的外傭，其工作紀錄基本上無從考證，只靠Agent一兩頁雞肋資料，最多網上再查找零碎的路邊社消息稍作佐證。

做刁前起底 花錢求安心

日常可做的預禦功夫寥寥可數。各行各業要自力更生，像地產界，靠代理自設兇宅網、租霸黑名單，稍微幫助業主買家趨吉避凶。銀行業設立正面信貸資料庫，紀錄市民過往借貸紀錄、拖數情況、按揭狀況、有無破過產等，成為銀行和財仔批loan 的重要依據。零售業當然不會公示黑店名單，店舖只會貼出Q嘜，好店標誌，貫徹「報喜不報憂」的宗旨。

有些大公司做刁前，必定聘請專業顧問將交易夥伴「大起底」，翻箱倒櫃查遍祖宗十八代，最後出份顧問報告證其身家清白，才會make deal 。基於私隱條例的緊箍咒，我們往往無法窺探夥伴們以至社會真正的崩壞速度與深度，只能在罪案發生了，傷害已造成後才驚醒。一葉若不知秋，追悔只恐太遲。歐美人名法案猶如警鐘，時刻警醒我們，做人做事做公關，「防範意識」永遠完勝「補鑊心態」。

作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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