【5G落地】實際應用場景多　社會民生將變得不一樣

5G流動通訊技術涉及三大主要應用範疇，包括增強型流動寬頻 (eMBB)、大規模機器類型通訊 (mMTC) 以及超可靠和低時延通訊 (URLLC)，為消費者帶來高速率、廣連接和低時延的好處，可應用於不同的商業和生活場景。

香港的電訊商亦開始提供5G流動通訊服務，同時不斷提升及完善服務，讓消費者能夠真正感受5G的威力，5G亦正在從不同方面慢慢改變市民的生活模式以及工作模式。

打機看電影無難度

在個人娛樂方面，最明顯莫過於上下載速度的大幅提升，一條「數以GB計」的高清短片，利用5G只消三數秒便完成下載。5G能夠迅速傳輸龐大容量的內容，即使是展現超高細緻度和流暢度的4K甚至是8K影片，亦可快速傳送。

另外，當然少不了虛擬實境 (VR)及擴增實境 (AR) 的應用；此等應用往往講求非常複雜的畫面、場景以及實時反應，5G 技術都可以輕鬆處理。因此，VR及AR遊戲亦成為現時遊戲產業的主流發展方向，不少的遊戲廠商都陸續開發及推出不同種類的遊戲，讓玩家能夠以第一身的角度投入其喜愛的遊戲場景。



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VR+AR網購 增購物樂趣

在日常生活中，5G 應用隨時都可以大派用場。在現今疫情的影響下，部份市民都選擇留在家中避免外出，而會更頻繁於網上購物。VR及AR除了應用在遊戲方面外，亦可帶來更個人化、更新穎的購物體驗。通過5G大門，消費者可以被「帶到」媲美實體店、美輪美奐的虛擬商店中，揀選完心儀的貨品後就能結帳，而貨品亦會於日後運送到家中；假如在過程中有任何疑問，亦有虛擬店員提供協助。

另外，5G亦能實現終端與終端之間的溝通，例如智能家居系統，透過5G智能手機及應用程式就能實時控制家居環境；還能夠透過不同的智能穿戴產品，如智能手錶、手環等實時偵察健康狀況。



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遙距監測健康狀況

在工作場景方面，5G能夠推動不同行業的發展，帶來更大的效益。在醫療方面，遙距健康狀況偵察能進一步保障嚴重病患者的安全，一旦發現健康狀況異常，就能作出警報，及早作出治療及控制病情。

另外，在可見將來，5G的可靠和低時延特點將可應用到遙距手術上，實時傳送手術畫面，並透過操作機械人來完成手術。隨著5G醫聯應用的不斷成熟，遠程看護、遠程診斷、遠程手術將逐漸得到應用。

香港的5G發展其實還在起步的階段，其商業發展潛力也不容忽視，5G的應用將會改變不同產業的模式，推動物網聯及人工智能的發展。消費者亦將會陸續嘗試到5G的不同應用，就讓我們拭目以待，看看5G如何改變以往普羅大眾的生活。